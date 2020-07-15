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Чемпион победит, голов будет много: прогноз на матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Колос

15 июля, 12:34

Олег Люлька Олег Люлька

Вероятность победы "горняков" в поединке предпоследнего тура чемпионата оценивают в 81 процент

Донецкому "Шахтеру" прочат уверенную победу в матче предпоследнего тура чемпионата Украины с "Колосом", который состоится в среду, 15 июля, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:00. Онлайн "Шахтер" – "Колос" доступен на нашем сайте. Также поединок показывают сервис Oll.tv и канал "Футбол 1".

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"Шахтер" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

Эксперты называют чемпионов большими фаворитами поединка с "Колосом". Коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.17, тогда как ставку на победу клуба из Ковалевки можно сделать с котировкой 14.50, а на ничью – 7.70.

Таким образом, аналитики букмекерских контор подсчитали следующую вероятность результата матча: победа "Шахтера" – 81 процент, ничья – 12 процентов, победа "Колоса" – 7 процентов.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют большое их количество. С вероятностью в 67 процентов зрители у экранов будут вознаграждены тремя голами или даже большим их числом. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен всего 1.39, а на "меньше 2,5 гола" можно поставить с котировкой 2.86

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в июне

ТОП-5 претендентов на гол у "Шахтера"

  • Тайсон – 1.75 (коэффициент на "забьет гол")
  • Тете – 2.10
  • Соломон – 2.20
  • Фернандо – 2.20
  • Сикан – 2.50

Смотрите, как забивает Тайсон

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ТОП-5 претендентов на гол у "Колоса"

  • Вильхамссон – 3.20
  • Лысенко – 3.55
  • Смирный – 4.50
  • Ориховский – 5.50
  • Морозко – 6.50

Смотрите, как забивает Вильхамссон

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Напомним, что "Колос", независимо от результатов двух последних туров Премьер-лиги, финиширует на шестом месте в регулярном первенстве, которое позволит ему сыграть в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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прогноз чемпионат Украины Шахтер Донецк Колос Ковалевка котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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