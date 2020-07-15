Чемпион победит, голов будет много: прогноз на матч чемпионата Украины "Шахтер" – "Колос

Донецкому "Шахтеру" прочат уверенную победу в матче предпоследнего тура чемпионата Украины с "Колосом", который состоится в среду, 15 июля, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:00. Онлайн "Шахтер" – "Колос" доступен на нашем сайте. Также поединок показывают сервис Oll.tv и канал "Футбол 1".

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"Шахтер" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

Эксперты называют чемпионов большими фаворитами поединка с "Колосом". Коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.17, тогда как ставку на победу клуба из Ковалевки можно сделать с котировкой 14.50, а на ничью – 7.70.

Таким образом, аналитики букмекерских контор подсчитали следующую вероятность результата матча: победа "Шахтера" – 81 процент, ничья – 12 процентов, победа "Колоса" – 7 процентов.

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры прогнозируют большое их количество. С вероятностью в 67 процентов зрители у экранов будут вознаграждены тремя голами или даже большим их числом. Коэффициент на "больше 2,5 гола" равен всего 1.39, а на "меньше 2,5 гола" можно поставить с котировкой 2.86

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в июне

ТОП-5 претендентов на гол у "Шахтера"

Тайсон – 1.75 (коэффициент на "забьет гол")

Тете – 2.10

Соломон – 2.20

Фернандо – 2.20

Сикан – 2.50

Смотрите, как забивает Тайсон

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ТОП-5 претендентов на гол у "Колоса"

Вильхамссон – 3.20

Лысенко – 3.55

Смирный – 4.50

Ориховский – 5.50

Морозко – 6.50

Смотрите, как забивает Вильхамссон

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Напомним, что "Колос", независимо от результатов двух последних туров Премьер-лиги, финиширует на шестом месте в регулярном первенстве, которое позволит ему сыграть в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

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