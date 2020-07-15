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"Шахтер" – "Колос": когда и где смотреть матч чемпионата Украины

15 июля, 10:18

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций поединка чемпиона страны против шестого клуба первенства - на ТВ и в интернете

В среду, 15 июля, в матче предпоследнего тура чемпионата Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Колос". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:00. Смотреть "Шахтер" – "Колос" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Также игру покажут на ТВ и в интернете.

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Напомним, что "Шахтер" досрочно с огромным отрывом от преследователей стал чемпионом Украины. Тогда как "Колос", независимо от результатов двух последних туров, финиширует на шестом месте в регулярном первенстве, которое позволит ему сыграть в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Однако "Шахтер", даже без турнирной мотивации, не дает себе расслабиться, сохраняя тонус перед ответной игрой 1/8 Лиги Евпопы с "Вольфсбургом", которая состоится в Киеве 5 августа. Свидетельством чему стала победа "Шахтера" над "Десной" 4:2 в предыдущем туре УПЛ.

Да и "Колос", первый сельский клуб в истории Премьер-лиги Украины, наверняка попытается прервать серию из трех поражений от "Шахтера" в нынешнем сезоне – 0:6, 3:4 и 0:1. Все это в комплексе обещает весьма интересное зрелище в сегодняшнем противостоянии соперников на НСК "Олимпийский".

Кто покажет матч "Шахтер" – "Колос" 15 июля

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Поединок чемпиона против шестой команды чемпионата Украины, который начнется в 19:00, в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также смотреть трансляцию можно на сервисе oll.tv. Повтор будет доступен ночью после матча на канале "Футбол 2" (в 04:10), а также на следующий день в 13:55 на канале "Футбол 1".

Обзоры предыдущих матчей "Шахтера" и "Колоса"

Сравнение "Шахтера" и "Колоса" от Transfermarkt

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Ранее прозвучала дата матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины. Донецкая и киевская команды должны сойтись на столичном НСК "Олимпийский" 25 августа.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Шахтер Донецк где смотреть Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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