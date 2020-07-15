"Шахтер" – "Колос": когда и где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций поединка чемпиона страны против шестого клуба первенства - на ТВ и в интернете

В среду, 15 июля, в матче предпоследнего тура чемпионата Украины по футболу встречаются "Шахтер" и "Колос". Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:00. Смотреть "Шахтер" – "Колос" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте. Также игру покажут на ТВ и в интернете.

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Напомним, что "Шахтер" досрочно с огромным отрывом от преследователей стал чемпионом Украины. Тогда как "Колос", независимо от результатов двух последних туров, финиширует на шестом месте в регулярном первенстве, которое позволит ему сыграть в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Однако "Шахтер", даже без турнирной мотивации, не дает себе расслабиться, сохраняя тонус перед ответной игрой 1/8 Лиги Евпопы с "Вольфсбургом", которая состоится в Киеве 5 августа. Свидетельством чему стала победа "Шахтера" над "Десной" 4:2 в предыдущем туре УПЛ.

Да и "Колос", первый сельский клуб в истории Премьер-лиги Украины, наверняка попытается прервать серию из трех поражений от "Шахтера" в нынешнем сезоне – 0:6, 3:4 и 0:1. Все это в комплексе обещает весьма интересное зрелище в сегодняшнем противостоянии соперников на НСК "Олимпийский".

Кто покажет матч "Шахтер" – "Колос" 15 июля

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Поединок чемпиона против шестой команды чемпионата Украины, который начнется в 19:00, в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также смотреть трансляцию можно на сервисе oll.tv. Повтор будет доступен ночью после матча на канале "Футбол 2" (в 04:10), а также на следующий день в 13:55 на канале "Футбол 1".

Обзоры предыдущих матчей "Шахтера" и "Колоса"

Сравнение "Шахтера" и "Колоса" от Transfermarkt

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Ранее прозвучала дата матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины. Донецкая и киевская команды должны сойтись на столичном НСК "Олимпийский" 25 августа.

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