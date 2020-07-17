На скандального динамовца с перегаром появился титулованный покупатель

"Бешикташ" хотел бы взять Жерсона Родригеса в аренду, а киевляне настаивают на полноценном трансфере

Скандальный футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес заинтересовал стамбульский "Бешикташ", где уже выступают экс-динамовцы Домагой Вида и Джермейн Ленс. Напомним, накануне другой турецкий клуб "Анкаракюджю", где Жерсон играл на правах аренды, досрочно разорвал с Родригесом контракт за драку с капитаном команды хорватом Анте Кулушичем, которому люксембуржец поставил синяк под глазом.

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Как сообщает издание Tumspor, 15-кратный чемпион Турции "Бешикташ", идущий в текущем сезоне четвертым, хотел бы арендовать 25-летнего Жерсона Родригеса за 500 тысяч евро. Также клуб из Стамбула собирается прописать в соглашении опцию выкупа игрока за 4 миллиона евро.

Однако "Динамо" такие условия не устраивают – киевляне настаивают на полноценном трансфере Родригеса, за которого намерены получить 6 миллионов евро.

При этом сообщается, что самому Жерсону Родригесу вариант с переходом в "Бешикташ" нравится.

Отметим, что до этого люксембуржец забил 6 голов (4 с пенальти) и сделал 2 ассиста в 11 матчах за "Анкарагюджю", который занимает последнее место в чемпионате Турции.

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Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее появились подробности скандального поведения Жерсона в Киеве. Кроме конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко, Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. Причем нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

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