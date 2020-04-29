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Чемпионат Германии могут перенести из-за второй волны коронавируса

29 апреля, 16:05

Максим Перепелица

Окончательное решение будет объявлено 30 апреля

Возобновление сезона в немецкой Бундеслиге, намеченное на 9 мая, оказалось под вопросом из-за новой волны заражений коронавирусом. Как сообщает Daily Mail, количество заболевших увеличилось после ослабления ограничений в стране. По данным источника, не исключен вариант, при котором власти Германии вновь усилят карантинные меры. В таком случае возобновление сезона придется отложить.

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Ранее сообщалось, что в случае возобновления сезона футболисты будут играть в масках, кроме того, каждые 15 минут игра будет останавливаться, чтобы игроки могли отдышаться и поменять защитное средство. Клубы уже тренируются и ждут окончательный вердикт канцлера Ангелы Меркель в четверг, 30 апреля.

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Кстати, полиция круче коронавируса: чемпионат Германии по футболу не разрешают начать 9 мая. Органы правопорядка выступают против возобновления спортивных соревнований.

Читайте, как в Германии футболистов заставят играть в специальных масках из-за коронавируса. Чиновники выносят свои требования к проведению матчей в условиях пандемии

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чемпионат Германии коронавирус

Источник: Daily Mail / Sport

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