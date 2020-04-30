Чемпионат Германии не вернется в назначенный срок: правительство отложило решение до "лучших времен"

Чемпионат Германии не возобновится как минимум до 16 мая. Были надежды на то, что немецкие лиги получат разрешение на возобновление матчей уже 9 мая. Но это решение было отложено до среды на следующей неделе, то есть оно будет принято не раньше 16 мая. Клубы вернулись к тренировкам с надеждой, что сезон начнется снова в субботу на следующей неделе.

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Эти надежды рухнули в четверг после того, как переговоры были отложены на фоне предположений о том, что в Германии будут ужесточены ограничения на карантин после того, как в стране возросло число случаев заболевания на коронавирус.

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Ранее мы писали, что фанаты немецкого клуба угрожали родителям футболиста, перешедшего в стан "Баварии". Болельщики остались недовольны, что Нюбель покинул "Шальке" ради "Баварии".

Кстати, крушитель Абрамовича продлил контракт с "Баварией" в защитной маске. Новое соглашение мюнхенского клуба с тренером Хансом-Дитером Фликом рассчитано до лета 2023 года.

Смотрите, как "Шальке" без Нюбеля пропустил семь мячей от команды Зинченко:

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