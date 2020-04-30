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Чемпионат Германии не вернется в назначенный срок: правительство отложило решение до "лучших времен"

30 апреля, 22:05

Максим Перепелица

Возобновление Бундеслиги отложено как минимум до 16 мая

Чемпионат Германии не возобновится как минимум до 16 мая. Были надежды на то, что немецкие лиги получат разрешение на возобновление матчей уже 9 мая. Но это решение было отложено до среды на следующей неделе, то есть оно будет принято не раньше 16 мая. Клубы вернулись к тренировкам с надеждой, что сезон начнется снова в субботу на следующей неделе.

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Эти надежды рухнули в четверг после того, как переговоры были отложены на фоне предположений о том, что в Германии будут ужесточены ограничения на карантин после того, как в стране возросло число случаев заболевания на коронавирус.

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Ранее мы писали, что фанаты немецкого клуба угрожали родителям футболиста, перешедшего в стан "Баварии". Болельщики остались недовольны, что Нюбель покинул "Шальке" ради "Баварии".

Кстати, крушитель Абрамовича продлил контракт с "Баварией" в защитной маске. Новое соглашение мюнхенского клуба с тренером Хансом-Дитером Фликом рассчитано до лета 2023 года.

Смотрите, как "Шальке" без Нюбеля пропустил семь мячей от команды Зинченко:

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чемпионат Германии коронавирус

Источник: Bild

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