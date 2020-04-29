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Фанаты немецкого клуба угрожали родителям футболиста, перешедшего в стан врага

29 апреля, 22:32

Александр Трикиша

Болельщики остались недовольны, что Нюбель покинул "Шальке" ради "Баварии"

Болельщики немецкого "Шальке" угрожали родителям вратаря команды Александера Нюбеля, который по окончании сезона перейдет в "Баварию". Как сообщает Abendzeitung Munich, выследили родителей голкипера на работе. Чтобы пережить стресс семья Нюбеля взяла отпуск и решила отправиться в путешествие.

Нюбель является воспитанником "Падерборна", а в "Шальке" перешел летом 2015 года за 600 тысяч евро, а сейчас transfermarkt.com оценивает 23-летнего голкипера в 9,5 миллионов. Правда, заработать на продаже Нюбеля "Шальке" не получится – он покинет команду летом свободным агентом.

В текущем сезоне Нюбель провел 23 матча во всех турнирах и пропустил 27 мячей. Мы писали, что вратаря "Шальке" дисквалифицировали за удар из карате в стиле знаменитого Тони Шумахера.

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Кстати, мы писали, что нынешний номер 1 "Баварии" Мануэль Нойер не готов предоставить Александеру Нюбелю даже 15 матчей в сезоне. К слову, по причине появления серьезного конкурента на место в основе Нойер затягивает переговоры с мюнхенцами относительно нового контракта.

Смотрите, как "Шальке" без Нюбеля пропустил семь мячей от команды Зинченко:

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чемпионат Германии Бавария Шальке Александер Нюбель

Источник: Сегодня|Спорт

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