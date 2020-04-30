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Коронавирусный дресс-код: крушитель Абрамовича продлил контракт с "Баварией" в защитной маске

30 апреля, 16:18

Олег Люлька

Новое соглашение мюнхенского клуба с тренером Хансом-Дитером Фликом рассчитано до лета 2023 года

Теперь это уже официально! Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с нынешнем главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом до лета 2023 года. Во время заключения сделки Флик, как и руководители клуба, были в масках с эмблемой немецкого гранда. Таких подписаний контрактов в истории ТОП-клубов еще не было. Теперь придется привыкать к новому дресс-коду.

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Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривала вариант приглашения итальянского специалиста Массимилиано Аллегри. Однако в конечном итоге от него решено было отказаться.

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Флик – по центру

Напомним, что Ханс-Дитер Флик выступал за "Баварию" на позиции полузащитника с 1985-го по 1990 годы. Летом 2019 года он стал ассистентом главного тренера мюнхенцев Нико Ковача, а после увольнения хорвата начал исполнять его обязанности.

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И делал это весьма успешно. Мюнхенцы занимают лидирующую строчку в Бундеслиге, опережая на 4 очка дортмундскую "Боруссию". А в первом матче 1/8 Лиги чемпионов, который прошел еще до объявлении пандемии коронавируса, "Бавария" Флика разгромила в Лондоне "Челси" российского миллиардера Романа Абрамовича со счетом 3:0.

Ожидается, что 9 мая в Германии может быть возобновлен футбольный сезон после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Однако не исключено, что власти страны усилят карантин, тогда и рестарт Бундеслиги придется отложить.

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чемпионат Германии Бавария Ханс-Дитер Флик

Источник: Сегодня|Спорт

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