Чемпионат Кипра приостановили из-за покушения на арбитра

/ Фото: AFP

Чемпионат Кипра по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за покушения на жизнь одного из судей. Futbol Arena сообщает, что злоумышленники заложили взрывное устройство в автомобиль одного из арбитров кипрской лиги СИТА. Машина взорвалась на стоянке у дома судьи, однако футбольный рефери не пострадал, поскольку не находился в своем автомобиле в момент взрыва.

После случившегося Федерация футбола Кипра объявила о приостановке национального чемпионата. Ранее клуб "Омония" из Никосии призвал ФИФА и УЕФА вмешаться в футбольные дела на Кипре. Руководство клуба обвинило местных футбольных чиновников в коррупции.

В турнире сыграно 16 неполных туров. Лидирует в чемпионате Кипра "Анортосис", набрав 36 очков в 15 матчах. "Омония" находится на втором месте с 32 очками, сыграв на одну игру больше.

Реклама

Ранее мы писали, что экс-вратарь "Динамо" заработал нелепую красную карточку на Кипре. Украинский голкипер пытался исправить собственную ошибку.

Кстати, недавно мы писали, что арбитра пожизненно дисквалифицировали за четыре пенальти в одном матче. В марокканской федерации посчитали, что решения арбитра повлияли на исход встречи.

Также мы сообщали, что пьяный арбитр рассмешил болельщиков на трибуне. Ассистент рефери ползал на четвереньках вдоль боковой линии. "Работу" лайнсмена записали на видео болельщики на трибунах.

Пьяный арбитр в Чехии Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама