Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Чемпионат мира-2026 по футболу – под угрозой: в США грозят перекрыть финансовый краник

10 июля, 13:53

Мундиаль может остаться без финансирования, если зарплаты женщин в футболе не уравняют с мужскими

Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Виргиния предложил отказаться от государственного финансирования чемпионата мира-2026 по футболу среди мужчин, который пройдет в США, Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не будет равной. "Неравная заработная плата американских мужских и женских футбольных команд просто недопустима. Рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала большой резонанс", – цитирует Мэнчина ESPN.

Как сообщалось ранее, ООН в шоке: Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира. Как выяснилось, ежегодная зарплата Лионеля вместе со всевозможными бонусами составляет 84 млн долларов, в то время как 1 693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в 2 раза меньше – 42,6 млн долларов в год. Данные основываются на исследовании Forbes.


Напомним, что женская сборная США во Франции отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче американская команда победила Нидерланды со счетом 2:0. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.

Также мы писали про каминг-аут по-американски: Келли О'Хара раскрыла свою ориентацию после выигрыша ЧМ. Футболистка сборной США дала волю эмоциям, когда ее команда в четвертый раз стала лучшей на планете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег женский футбол, ЧМ-2026

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпионат мира-2026 по футболу – под угрозой: в США грозят перекрыть финансовый краник". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тверк чемпионки мира по футболу взорвал соцсети

8 июля, 18:17

Алекс Морган зажигательно танцевала в раздевалке после победы на чемпионате мира

"Мерзкий" Трамп и плевок в ФИФА: эхо женского чемпионата мира по футболу

8 июля, 11:18

Триумф США, суд против сексизма и миллиард зрителей – чем запомнился женский мундиаль во Франции

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

​Люди спасли тонущих слонят: видео

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

"Время вышло": Парубий выдвинул требования к Зеленскому

В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского

Как спастись от клещей

И.Билык впервые прокомментировала предложение руки и сердца

В США умер популярный актер из блокбастера "Люди в черном"

Несмотря на флаг ПА: Мадонна выступит на на "Евровидение"

Тайсон Фьюри: Владимир Кличко – хронический мошенник

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

Вчера, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:48

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

7 июля, 20:20

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Финал Кубка Америки Бразилия – Перу: когда начало и где смотреть

7 июля, 16:37

Главный матч американского футбола состоится 7 июля и будет показан на спутниковом ТВ

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Александра Яковлева продолжает бороться с тяжелой болезнью

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь