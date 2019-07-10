Чемпионат мира-2026 по футболу – под угрозой: в США грозят перекрыть финансовый краник

Мундиаль может остаться без финансирования, если зарплаты женщин в футболе не уравняют с мужскими

Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Виргиния предложил отказаться от государственного финансирования чемпионата мира-2026 по футболу среди мужчин, который пройдет в США, Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не будет равной. "Неравная заработная плата американских мужских и женских футбольных команд просто недопустима. Рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала большой резонанс", – цитирует Мэнчина ESPN.

Как сообщалось ранее, ООН в шоке: Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира. Как выяснилось, ежегодная зарплата Лионеля вместе со всевозможными бонусами составляет 84 млн долларов, в то время как 1 693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в 2 раза меньше – 42,6 млн долларов в год. Данные основываются на исследовании Forbes.

Напомним, что женская сборная США во Франции отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче американская команда победила Нидерланды со счетом 2:0. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом.

Также мы писали про каминг-аут по-американски: Келли О'Хара раскрыла свою ориентацию после выигрыша ЧМ. Футболистка сборной США дала волю эмоциям, когда ее команда в четвертый раз стала лучшей на планете.

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