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Каминг-аут по-американски: Келли О'Хара раскрыла свою ориентацию после выигрыша чемпионата мира

10 июля, 12:10

Футболистка сборной США дала волю эмоциям, когда ее команда в четвертый раз стала лучшей на планете

Келли О’Хара принимает поздравления после выигрыша ЧМ
Келли О’Хара принимает поздравления после выигрыша ЧМ. Фото: Twitter

Большой резонанс вызвал в социальных сетях поступок футболистки сборной США Келли О’Хары после окончания финального матча чемпионата мира. После продолжительного празднования на поле О’Хара побежала к трибуне, где находилась ее девушка. Футболистка поцеловала свою возлюбленную, и их фотография стала вирусной. Отметим, что О’Хара никогда ранее не говорила о своей ориентации и не совершала каминг-аута.

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Перед поцелуем со своей девушкой О’Хара вытащила флаг страны из-под ног Меган Рапино, которая случайно на него наступила, а ранее неоднократно выступала против главы государства Дональда Трампа. Представители республиканской партии обвинили Рапино в антиамериканских действиях.

Момент с участием Келли О’Хары в финале ЧМ. Фото – Reuters

Напомним, что женская сборная США во Франции отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. В финальном матче американская команда победила Нидерланды со счетом 2:0. Для американок эта победа стала четвертой на мировых форумах, что является рекордом. 

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.


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Тег женский футбол

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