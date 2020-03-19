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Чемпионат Турции также пал под натиском коронавируса и осталась одна Беларусь

19 марта, 17:37

Елена Павлова

Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что футбольный турнир пока не будет проводиться

До сегодняшнего дня только два футбольных чемпионата в Европе не приостанавливали сезон из-за пандемии коронавируса – турецкая Суперлига и первенство Белоруссии. И вот Турция тоже сдалась. Министр спорта и молодежи страны Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что футбольный чемпионат пока не будет проводиться из-за вспышки заболевания. Ранее мы писали, что бывший игрок "Динамо" в сборной тура чемпионата Турции.

По его словам, также временно прекращены баскетбольные и волейбольные лиги. На данный момент в чемпионате Турции лидирует "Трабзонспор" с 53 очками в активе, все команды сыграли по 26 матчей. Ранее мы сообщали, что бывший игрок "Динамо" рассказал о ситуации в Турции. Украинский игрок "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал, как в Турции реагируют на пандемию коронавируса.

Николай Морозюк/Фото Rizespor

Николай Морозюк/Фото Rizespor

"Атмосфера напряженная, но истерики и паники нет. Люди ходят в масках, но людей на улице стало ощутимо меньше. Намного меньше людей вокруг. Но в целом все как обычно. Особо жесткого карантина нет. Закрываются заведения, центры, предприятия. Что касается футбола, то приняли решение продолжить чемпионат. Все на это отреагировали по-разному. Но все спокойно, без паники. Есть небольшой страх только", – сказал Морозюк.

Как мы писали ранее,УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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чемпионат Турции коронавирус приостановка министр спорта

Источник: Fanatik

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