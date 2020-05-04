Чемпионат Украины по футболу предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, в случае снятия карантина в Украине, предлагает провести оставшиеся матчи чемпионата страны на основе протокола безопасности немецкой Бундеслиги. При этом, по мнению Палкина, есть смысл 54 матча 9 последних туров сыграть в двух городах. Ранее мы писали, что без негативного теста на коронавирус в УПЛ нельзя будет выйти на поле.

"Недавно получили документ на 50 страницах от Бундеслиги, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. До возобновления сезона они должны находиться 7 дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии. Борты должны быть достаточно большие. Перевозить игроков должны два автобуса, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие затраты, заказывать чартеры, по два автобуса. Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано самое большое количество команд, и закончить в этих двух городах", – изложил свое видение доигровки чемпионата Украины после карантина Сергей Палкин в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1"

Сергей Палкин / Фото: Getty Images

"Если не будет авиасообщения, мы можем ехать на автобусе. Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что к концу мая могут разрешить чартерные рейсы. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за 10 до возобновления чемпионата, если нам дадут такую возможность", – говорит генеральный директор "Шахтера"

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"Обсуждали ли мы уже эту идею с немецким вариантом с клубами? Пока только передали в УПЛ документ. Сейчас все изучают. Детальный документ, у немцев все жестко. Что из него возможно взять и имплементировать, мы это сделаем. Колесо изобретать не будет. Возьмем лучший опыт", – подытожил Сергей Палкин

Напомним, возобновить чемпионат Украины планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".

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