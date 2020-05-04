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Чемпионат Украины по футболу предлагают доиграть в двух городах по "немецкому" протоколу

4 мая, 09:26

Олег Люлька

В Премьер-лиге осталось провести 54 матча. Возобновить первенство планируют 30 мая

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, в случае снятия карантина в Украине, предлагает провести оставшиеся матчи чемпионата страны на основе протокола безопасности немецкой Бундеслиги. При этом, по мнению Палкина, есть смысл 54 матча 9 последних туров сыграть в двух городах. Ранее мы писали, что без негативного теста на коронавирус в УПЛ нельзя будет выйти на поле.

"Недавно получили документ на 50 страницах от Бундеслиги, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. До возобновления сезона они должны находиться 7 дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии. Борты должны быть достаточно большие. Перевозить игроков должны два автобуса, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие затраты, заказывать чартеры, по два автобуса. Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано самое большое количество команд, и закончить в этих двух городах", – изложил свое видение доигровки чемпионата Украины после карантина Сергей Палкин в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1"

Сергей Палкин

Сергей Палкин / Фото: Getty Images

"Если не будет авиасообщения, мы можем ехать на автобусе. Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что к концу мая могут разрешить чартерные рейсы. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за 10 до возобновления чемпионата, если нам дадут такую возможность", – говорит генеральный директор "Шахтера"

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"Обсуждали ли мы уже эту идею с немецким вариантом с клубами? Пока только передали в УПЛ документ. Сейчас все изучают. Детальный документ, у немцев все жестко. Что из него возможно взять и имплементировать, мы это сделаем. Колесо изобретать не будет. Возьмем лучший опыт", – подытожил Сергей Палкин

Напомним, возобновить чемпионат Украины планируют 30 мая. Уже в первом туре после паузы "Шахтер" принимает "Динамо".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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карантин чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Палкин

Источник: Канал Футбол

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