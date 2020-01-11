Рекорд на день рождения: "Лацио" обновил собственную серию по количеству побед в Серии А

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Благодаря победе над "Наполи" в 19-м туре чемпионата Италии "Лацио" побил клубный рекорд по количеству побед подряд в национальном чемпионате. Эта победа стала для римлян десятой кряду. Предыдущее достижение было установлено еще в сезоне 1999/00, когда "орлы" выиграли чемпионат Италии.

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Интересно, что 9 января "Лацио" отпраздновал 120-летний день рождения. Римский клуб был основан в 1900 году. За свою многолетнюю историю "бело-голубые" лишь дважды становились чемпионами Италии, зато семь раз выигрывали Кубок страны, пять раз – Суперкубок, по разу выиграли Кубок Обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА и играли в финале Кубка УЕФА. Кстати, свой последний на данный момент трофей римляне завоевали совсем недавно – в конце декабря в Саудовской Аравии "Лацио" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок страны.

После 19-ти туров "Лацио" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от "Ювентуса" и "Интера" на три балла. В следующем туре они встретятся с "Сампдорией" и вполне могут рассчитывать на улучшение своей серии.

Ранее мы писали, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович установил уникальное достижение. Он забил гол в четвертом десятилетии подряд. Впервые швед отличался еще в 1999 году.

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