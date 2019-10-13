Чемпионы Европы – в Киеве: тренер Португалии назвал самого опасного игрока в сборной Украины

Фернанду Сантуш / Фото: Reuters

В понедельник, 14 октября, сборная Украины в рамках отборочного цикла Евро-2020 сыграет на НСК "Олимпийский" с Португалией. Ничьи хватит команде Андрея Шевченко, чтобы досрочно выйти в финальную часть турнира. Однако тренер действующих чемпионов Европы португальцев Фернанду Сантуш заявил, что дарить этот результат украинской команде не намерен.

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Фернанду Сантуш в Киеве. Фото – Reuters

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- В понедельник будут играть две высокотехничные сборные, с футболистами, которые подготовлены соответственно, на самом высоком уровне, – заявил перед воскресной тренировкой на НСК "Олимпийский" тренер португальцев Фернанду Сантуш. – Тут нужно отметить работу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Также важен тот факт, что в сборной Украины немало футболистов донецкого "Шахтера", которые своим выступлением на клубном уровне также заслуживают быть упомянутыми сейчас. Это будет игра равных соперников высокого уровня.

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- Устроит ли вас ничья?

- Нет смысла даже отвечать на этот вопрос, потому что обе команды будут стремиться выиграть и тем самым решить свои турнирные задачи. Игра будет напряженной, это однозначно. Будем стремиться победить, а после матча посмотрим на турнирную таблицу: не стоит забывать про сборную Сербии, она пока тоже имеет шансы на выход из группы. Да и нас ждут два домашних матча. А пока наша задача, повторюсь, победить сборную Украины.

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- Кого бы вы могли выделить в составе сборной Украины?

- Все игроки сборной Украины находятся сейчас в отличной форме. Но выделить мог бы, прежде всего, Андрея Ярмоленко. Посмотрим, кто выйдет на поле в составе соперника.

- Как вам Киев?

- Всегда с радостью приезжаю сюда. Мне нравится Киев, – заключил тренер португальцев Фернанду Сантуш.

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