Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Роналду разбушевался перед Украиной: Криштиану забил уже 700-й гол в своей карьере

12 октября, 15:09

В преддверии поединка на НСК "Олимпийский" в Киеве Криштиану набрал феноменальную форму

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Перед визитом в Киев на матч с Украиной, который состоится в понедельник на НСК "Олимпийский", лидер португальской сборной Криштиану Роналду разбушевался. В поединке с Люксембургом, выигранном португальцами 3:0, Криштиану забил уже 700-й гол в своей карьере.

Чтобы достичь отметки в 700 голов, португальцу потребовалось 973 игры, он забивал в 457 из них. В общей сложности Криштиану Роналду забивал в 12 различных турнирах. Чаще всего – в ворота "Севильи" (27), "Атлетико" (25), "Хетафе" (23), "Сельты" (20) и "Барселоны" (18).

Реклама

Что касается сборной Португалии, то мяч в ворота Люксембурга стал для 34-летнего Криштиану Роналду уже 94-м в составе национальной команды. Ему осталось 15 голов, чтобы сравняться мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). При этом Роналду забил 9 голов в последних 5 матчах за Португалию во всех турнирах. Сумасшедшая форма! Остановит ли его Украина?

Читайте также: Шева круто изменил схему выплат премий: названа неожиданная причина успехов сборной Украины

Добавим, что не все статистики согласны с тем, что в активе Роналду уже 700 голов. Часть из них считают – что Криштиану забил 699, не учитывая спорный мяч в игре за "Реал" против "Сосьедада" в сентябре 2010 года. Тогда мадридцы отличились после удара Роналду со штрафного – мяч влетел в ворота рикошетом от Пепе, на которого в итоге и записала гол испанская Ла Лига. В свою очередь, сам "Реал" официально называет автором того гола Криштиану.

В тренде
Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Обзор матча Португалия – Люксембург (3:0)

Как мы писали ранее, DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу над прибалтийской командой.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Теперь, чтобы окончательно оформить путевку на Евро-2020, украинцам нужно 14 октября сыграть вничью в Киеве со сборной Португалии и ее лидером Криштиану Роналду, либо же в ноябре не проиграть в Белграде Сербии 0:6.

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча
Бухал заменил Шастала – и тут забил Бабогло: все голы матча "Александрия" – "Карпаты"ЧУ по футболу
Ибрагимович забил феноменальный
Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить РоналдиньоФутбол

Новости партнеров

Loading...