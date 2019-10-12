Роналду разбушевался перед Украиной: Криштиану забил уже 700-й гол в своей карьере

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Перед визитом в Киев на матч с Украиной, который состоится в понедельник на НСК "Олимпийский", лидер португальской сборной Криштиану Роналду разбушевался. В поединке с Люксембургом, выигранном португальцами 3:0, Криштиану забил уже 700-й гол в своей карьере.

Чтобы достичь отметки в 700 голов, португальцу потребовалось 973 игры, он забивал в 457 из них. В общей сложности Криштиану Роналду забивал в 12 различных турнирах. Чаще всего – в ворота "Севильи" (27), "Атлетико" (25), "Хетафе" (23), "Сельты" (20) и "Барселоны" (18).

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Что касается сборной Португалии, то мяч в ворота Люксембурга стал для 34-летнего Криштиану Роналду уже 94-м в составе национальной команды. Ему осталось 15 голов, чтобы сравняться мировым рекордом нападающего сборной Ирана Али Даеи (109 мячей). При этом Роналду забил 9 голов в последних 5 матчах за Португалию во всех турнирах. Сумасшедшая форма! Остановит ли его Украина?

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Добавим, что не все статистики согласны с тем, что в активе Роналду уже 700 голов. Часть из них считают – что Криштиану забил 699, не учитывая спорный мяч в игре за "Реал" против "Сосьедада" в сентябре 2010 года. Тогда мадридцы отличились после удара Роналду со штрафного – мяч влетел в ворота рикошетом от Пепе, на которого в итоге и записала гол испанская Ла Лига. В свою очередь, сам "Реал" официально называет автором того гола Криштиану.

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Обзор матча Португалия – Люксембург (3:0)

Как мы писали ранее, DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу над прибалтийской командой.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Теперь, чтобы окончательно оформить путевку на Евро-2020, украинцам нужно 14 октября сыграть вничью в Киеве со сборной Португалии и ее лидером Криштиану Роналду, либо же в ноябре не проиграть в Белграде Сербии 0:6.

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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