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Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

Сегодня, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Украинцы обыграли македонцев
Украинцы обыграли македонцев. Фото: ФФУ
Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/76b/b8a/5c976bb8ad5fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/76b/b8a/5c976bb8ad5fe.jpg Футбол Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Забавный случай произошел во время матча международного товарищеского турнира между молодежными сборными Украины и Северной Македонии. На поле внезапно появились черепахи. Вратарь украинской команды Евгений Кучеренко не растерялся и в два захода отнес животных за пределы поля.

Украина под руководством Руслан Ротаня обыграла македонцев со счетом – 3:1 благодаря точным ударам Вантуха, Смирного и Топалова.

Напомним, что в прошлую пятницу национальная сборная Украины сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией на выезде, в отборочном поединке Евро-2020. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

Свой второй матч в отборе на чемпионат Европы украинская команда проведет 25 марта в гостях против Люксембурга. Команде не поможет полузащитник Марлос из-за рецидива травмы. В первом туре Люксембург обыграл Литву – 2:1.

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Тег футбол, черепахи, товарищеский матч, Сборная Украины U21

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Eurosport

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