Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео
Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи
Забавный случай произошел во время матча международного товарищеского турнира между молодежными сборными Украины и Северной Македонии. На поле внезапно появились черепахи. Вратарь украинской команды Евгений Кучеренко не растерялся и в два захода отнес животных за пределы поля.
Украина под руководством Руслан Ротаня обыграла македонцев со счетом – 3:1 благодаря точным ударам Вантуха, Смирного и Топалова.
Напомним, что в прошлую пятницу национальная сборная Украины сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией на выезде, в отборочном поединке Евро-2020. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
Свой второй матч в отборе на чемпионат Европы украинская команда проведет 25 марта в гостях против Люксембурга. Команде не поможет полузащитник Марлос из-за рецидива травмы. В первом туре Люксембург обыграл Литву – 2:1.
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