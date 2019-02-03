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Черный кот остановил матч английской Премьер-лиги

Сегодня, 13:33

Фанаты "Эвертона" шутят, что животное провело на половине поля соперника больше времени, чем футболисты

Кот остановил матч чемпионата Англии
Кот остановил матч чемпионата Англии. Фото: AFP
Черный кот остановил матч английской Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6cf/a5a/5c56cfa5a79b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6cf/a5a/5c56cfa5a79b3.jpg Футбол Фанаты "Эвертона" шутят, что животное провело на половине поля соперника больше времени, чем футболисты

Матч 25 тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном" прервали из-за выбежавшего на поле черного кота. Стюарды не пытались поймать кота, а футболисты и судьи в центральном круге дожидались, пока он покинет газон. Спустя какое-то время животное скрылось в подтрибунном помещении под овации болельщиков.

Английские болельщики с юмором отнеслись к инциденту, активно комментируя его в социальных сетях. "Кот провел больше времени на половине поля "Вулверхэмптона", чем игроки "Эвертона", – прокомментировал запись пользователь John M. "Он движется быстрее футболистов "Эвертона", – согласился Nick Rockall.

Встреча завершилась поражением "Эвертона" со счетом 1:3. После 25 туров команда с 33 очками занимает девятое место в таблице чемпионата Англии. "Вулверхэмптон" с 38 очками идет седьмым.

Напомним, что в субботу "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 5:0. Дуль оформил новичок команды Гонсало Игуаин.

А в воскресенье состоится центральный матч 25 тура Премьер-лиги "Манчестер Сити" – "Арсенал". Команда Гвардиолы может вернуть себе второе место в таблице, а гости в случае успеха поднимутся в "зону Лиги чемпионов". Смотреть "Манчестер Сити" – "Арсенал" можно на канале "Футбол 2" в прямом эфире.

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Тег кот, чемпионат Англии, Эвертон, Вулверхэмптон

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Сегодня|Спорт

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