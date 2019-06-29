Чили в серии пенальти переиграл Колумбию в четвертьфинале Кубка Америки

Чилийцы пока успешно защищают свой титул лучшей команды континента

Сборная Чили стала третьим полуфиналистом Кубка Америки. Действующий обладатель трофея в четвертьфинале в серии пенальти одолел команду Колумбии. Основное время матча победителя не выявило, а в послематчевой лотерее удачливее оказались чилийцы – 5:4.

Отметим, что по ходу встречи арбитр дважды отменял взятие ворот в исполнении чилийских футболистов – сначала он зафиксировал офсайд у Алексиса Санчеса, а затем не засчитал мяч Артуро Видаля.

Напомним, что в первом полуфинале Кубка Америки встретятся между собой сборные Бразилии и Аргентины. Соперник Чили определится в сегодняшнем поединке Уругвай – Перу.

Колумбия – Чили – 0:0 (пен – 4:5)

Колумбия: Оспина, Медина, Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо, Барриос, Урибе (Кардона, 67), Хамес, Фалькао (Сапата, 77), Мартинес (Диас, 81).

Чили: Арьяс, Исла, Медель, Марипан, Босежур, Видаль, Пульгар, Арангис, Фуэнсалида (Павес, 75), Варгас, Санчес.

Предупреждения: Медина, Видаль, Куадрадо, Хамес, Арангис, Видаль.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.

Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.

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