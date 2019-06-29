Суперматчу быть: Бразилия и Аргентина сыграют между собой в полуфинале Кубка Америки
Аргентинцы набрали ход после невыразительного старта на турнире
Сборная Аргентины обыграла команды Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки и вышла в полуфинал, где встретится с командой Бразилии, которая днем ранее в серии пенальти обыграла Парагвай динамовца Дерлиса Гонсалеса. Победу аргентинцам принесли голы нападающий "Интера" Лаутаро Мартинеса и полузащитника "Бетиса" Джовани Ло Чельсо. Лионель Месси провел весь матч на поле, но снова ушел без забитого мяча. Лидер "Барселоны" пока только один раз отличился на Кубке Америки.
Венесуэла – Аргентина – 0:2
Голы: Мартинес (10), Ло Чельсо (74)
Полуфинал Аргентина – Бразилия состоится 3 июля. Во втором полуфинале встретятся победители пал Колумбия – Чили и Уругвай – Перу.
Ранее мы писали, что Бразилия накануне четвертьфинала осталась без форварда Ришарлисона. 22-летний футболист "Эвертона" заболел свинкой.
Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.
Также на турнире случился еще один курьез. Луис Суарес требовал пенальти за игру рукой вратарем. Уругвайский футболист был вовлечен в игру и не заметил, что ему противостоял вратарь, а не полевой игрок.
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