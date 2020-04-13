"Что главное в танке?" Шовковский вспомнил смешную историю о Лобановском

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский вспомнил забавную историю о знаменитом тренер Валерии Лобановском, случившуюся перед матчем Лиги чемпионов, предположительно, против "Барселоны" в 1997 году. Тогда киевляне смяли грозного соперника, разгромив со счетом 3:0, а затем уничтожили на выезде – 4:0. Ранее мы писали, что разгром "Барселоны" от "Динамо" вошел в число лучших матчей Лиги чемпионов в истории.

"Уже даже не вспомню перед какой игрой это было, но как-то раз Валерий Васильевич Лобановский на предыгровой установке на матч Лиги Чемпионов неожиданно задал нам интересный вопрос:

- Что самое главное в танке?

Были разные варианты ответа, прозвучали и размер орудия, и толщина брони, и быстроходность (скорость), и гусеницы, чтобы подвижность была и не проскальзывали...

Со свойственным терпением Валерий Васильевич выслушал все версии, кивая головой, а потом сказал и мы просто разразились смехом!!!

- В танке, главное, не бздеть!!!

По-моему, это был матч против грозной "Барселоны" в Киеве (3:0).

К чему я это... Не надо боятся! Не надо паниковать! Надо быть проинформированным! Надо быть готовым! И надо знать, что надо делать! Да пребудет с вами t 36.6", – написал Шовковский на своей странице в Instragram.

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Напомним, что ранее другой герой того матча Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже звезды тенниса. Тренер сборной Украины откликнулся на приглашение Новака Джоковича и передал эстафету Владимиру Кличко.

Ранее Александр Шовковский показал, как качается на карантине. Ассистент Андрея Шевченко со своей возлюбленной пытаются с пользой использовать образовавшееся свободное время.

Смотрите сюжет о нефутбольной жизни Шовковского

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