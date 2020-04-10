Вундеркинд "Шахтера" благодаря крутому финту попал в компанию к звездам футбола

Популярный Instagram-канал 433, где собираются самые крутые видео из мира футбола, отметил невероятные мастерство футболиста донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Воспитанник "горняков" после длинной передачи непостижимым образом принял мяч одним касанием, как будто тот просто приклеился к его ноге. "Монтаж или все-таки…?", – задался вопросом под видео украинский вундеркинд.

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Один из подписчиков футболиста предложил ему помочь попасть в подборку канала 433. "Если все помогут, то точно залетим", – ответил на предложение Мудрик.

INSTAGRAM

А спустя некоторое время видео невероятного трюка игрока "Шахтера" появилось рядом с публикациями таких звезд футбола как Джон Терри, Хамес Родригес или Алисона, который продемонстрировал фокус с исчезновением в условиях карантина. З0а час видео с участием Мудрика посмотрело почти миллион человек.

INSTAGRAM

В текущем сезоне 19-летний Мудрик выступает преимущественно за молодежную команду "Шахтера". Он провел 6 матчей в Юношеской лиге УЕФА и отметился одной результативной передачей.

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