"Как человек без души": легионер "Динамо" описал украинский футбол в пандемию

54 матча, которые осталось доиграть в национальном первенстве, пройдут при пустых трибунах

Уже 30 мая после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, должен возобновиться чемпионат Украины по футболу. Осталось провести 54 поединка. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.Относительно того, каковооно – доигрывать сезон при пустых трибунах, своими мыслями поделился ганский полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири.

"Насколько тяжело будет должным образом настроиться на игры в отсутствие зрителей? Очень тяжело, – признался динамовец Мохаммед Кадири. – Очень непривычно будет не видеть наших болельщиков на трибунах. Футбол без фанатов – как человек без души. Но надо будет играть, и стараться в каждом матче добиваться результата. Надеюсь, что в следующем сезоне подобной ситуации не повторится"

Мохаммед Кадири / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Эта пауза была самой большой в моей карьере. Мы были заложниками ситуации, никто не знал, когда закончится этот карантин, поэтому индивидуальные тренировки давались тяжеловато", – добавил Кадири

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Напомним, уже 22 мая киевляне сыграют первый матч после паузы. На своей базе "Динамо" проведет спарринг с "Рухом" – лидером Первой лиги. Спустя два дня с этой же командой сыграет товарищескую встречу и "Шахтер".

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