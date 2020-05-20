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"Как человек без души": легионер "Динамо" описал украинский футбол в пандемию

20 мая, 23:15

Олег Люлька

54 матча, которые осталось доиграть в национальном первенстве, пройдут при пустых трибунах

Уже 30 мая после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса, должен возобновиться чемпионат Украины по футболу. Осталось провести 54 поединка. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.Относительно того, каковооно – доигрывать сезон при пустых трибунах, своими мыслями поделился ганский полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири.

"Насколько тяжело будет должным образом настроиться на игры в отсутствие зрителей? Очень тяжело, – признался динамовец Мохаммед Кадири. – Очень непривычно будет не видеть наших болельщиков на трибунах. Футбол без фанатов – как человек без души. Но надо будет играть, и стараться в каждом матче добиваться результата. Надеюсь, что в следующем сезоне подобной ситуации не повторится"

Мохаммед Кадири

Мохаммед Кадири / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Эта пауза была самой большой в моей карьере. Мы были заложниками ситуации, никто не знал, когда закончится этот карантин, поэтому индивидуальные тренировки давались тяжеловато", – добавил Кадири

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Напомним, уже 22 мая киевляне сыграют первый матч после паузы. На своей базе "Динамо" проведет спарринг с "Рухом" – лидером Первой лиги. Спустя два дня с этой же командой сыграет товарищескую встречу и "Шахтер".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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болельщики зрители чемпионат Украины Динамо Киев Мохаммед Кадири

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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