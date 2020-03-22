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Instagram для козы: знаменитый французский велогонщик развлекается во время карантина

22 марта, 16:42

Вадим Авдасев

Тибо Пино фотографирует свою любимицу, пьющую из бутылки из-под пива

Во время карантина из-за коронавируса спортсмены пытаются себе находить различные новые занятия. Порой – серьезные, порой они просто развлекаются. Так, например, футболист "Наполи" Инсинье открыл пиццерию, занявшись приготовлением любимой еды.

Также мы писали, что прыгун с шестом запрыгнул на свой балкон. Еще одно занятие нашел велогонщик-юморист Тибо Пино. 29-летний француз решил познакомить своих поклонников с козой по кличке Ким и завел для нее страничку в Instagram. Спортсмен опубликовал несколько фото любимицы, и на одном из них он поит Ким из бутылки из-под бельгийского пива. Конечно, вряд ли коза пила хмельной напиток, а вот Тибо Пино немного развлекся. Страницу козы он сопроводил текстом из восточного региона Франции:

"Привет, я – Ким, самая стильная коза во Франш-Конте. Следи за моими безумными приключениями".

INSTAGRAM

Пино – бронзовый призер "Тур де Франс"-2014, победитель нескольких этапов элитных гонок Гранд-тура.

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спорт карантин Instagram Велоспорт коза коронавирус

Источник: isport.ua

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