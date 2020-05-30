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Чтобы оставить в Париже аргентинского форварда и его горячую жену, "ПСЖ" выложат почти 60 миллионов

30 мая, 11:44

Елена Павлова Елена Павлова

Французский клуб готов платить аргентинцу 10 миллионов евро в год плюс бонусы

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" договорилось с итальянским "Интером" о покупке нападающего Мауро Икарди, который провел нынешний сезон в стане парижан на правах аренды. О трансфере сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее Икарди яростно бросал стулья, узнав, что не попал в состав "ПСЖ" на игру Лиги чемпионов.

"ПСЖ" заплатит за Икарди 50 миллионов евро. Сделка предусматривает также 7 миллионов в виде бонусов. Четыре миллиона являются практически гарантированными, остальные три "черно-синим" будет очень трудно получить. Отметим, что Мауро уже подписал контракт с парижанами – французский клуб готов платить аргентинцу 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

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Напомним, минувшим летом главный тренер миланской команды Антонио Конте дал понять Икарди, что не нуждается в его услугах. После перехода в "ПСЖ" форвард успел наколотить 20 голов и сделать четыре результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

Ванда и Мауро Икарди

Ванда и Мауро Икарди / Фото: Instagram

Вместе с Мауро останется в Париже и его красотка-жена Ванда Нара, которую называют обладательницей лучшего бюста в чемпионате Франции. И эффектная блондинка сознательно выставляет его напоказ во время карантина на озере Комо.

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Отметим, что чемпионат Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, а Икарди завоевал титул в составе "ПСЖ".

Смотрите, как Мауро Икарди забивал за "ПСЖ"

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