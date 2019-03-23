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Чуда не случилось: Гибралтар дал бой Ирландии, но проиграл в отборе на Евро-2020

Сегодня, 21:37

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Чуда не случилось: Гибралтар дал бой Ирландии, но проиграл в отборе на Евро-2020 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Ирландии одержала выездную победу над Гибралтаром в первом туре квалификационного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Единственный гол был забит в начале второго тайма Джеффом Хендриком. К слову, особых шансов отыграться хозяева поля не имели. Они всего дважды попали в створ ворот при восьми ударах, а статистика владения мячом была 39 на 61 в пользу ирландцев.

Гибралтар – Ирландия – 0:1
Гол: Хендрик (49)

Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Эннесли (Пристли, 64), Оливеро, Чиполина, Бардон, Сарджент, Уокер, Де Барр, Кассиаро, Эрнандес (Понс, 78).

Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Даффи, Стивенс, Доэрти (Брэйди, 56), Макклейн, Хурихэйн, Хендрик, Кио, Магуайр (Артер, 73), Макголдрик.

Предупреждения: Кассиаро (41), Макклейн (45), Стивенс (67), Де Барр (90).

Ранее в этой группе Грузия дома проиграла Швейцарии. В матче принимали участие знакомые украинским болельщикам Давид Хочолава и Джаба Канкава. 

N

 Команды

ИВНПМО
1 ШВЕЙЦАРИЯ11102-03
2 ИРЛАНДИЯ11101-03
3 ДАНИЯ0000-0
4 ГИБРАЛТАР10010-10
5 ГРУЗИЯ10010-20

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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Тег Евро-2020, сборная Гибралтара, сборная Ирландии

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Сегодня|Спорт

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