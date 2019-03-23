Чуда не случилось: Гибралтар дал бой Ирландии, но проиграл в отборе на Евро-2020
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Ирландии одержала выездную победу над Гибралтаром в первом туре квалификационного турнира за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Единственный гол был забит в начале второго тайма Джеффом Хендриком. К слову, особых шансов отыграться хозяева поля не имели. Они всего дважды попали в створ ворот при восьми ударах, а статистика владения мячом была 39 на 61 в пользу ирландцев.
Гибралтар – Ирландия – 0:1
Гол: Хендрик (49)
Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Эннесли (Пристли, 64), Оливеро, Чиполина, Бардон, Сарджент, Уокер, Де Барр, Кассиаро, Эрнандес (Понс, 78).
Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Даффи, Стивенс, Доэрти (Брэйди, 56), Макклейн, Хурихэйн, Хендрик, Кио, Магуайр (Артер, 73), Макголдрик.
Предупреждения: Кассиаро (41), Макклейн (45), Стивенс (67), Де Барр (90).
Ранее в этой группе Грузия дома проиграла Швейцарии. В матче принимали участие знакомые украинским болельщикам Давид Хочолава и Джаба Канкава.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1
|1
|1
|0
|2-0
|3
|2
|ИРЛАНДИЯ
|1
|1
|1
|0
|1-0
|3
|3
|ДАНИЯ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|ГИБРАЛТАР
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|5
|ГРУЗИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
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