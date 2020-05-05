Два заразившихся в четвертой команде Бундеслиги: коронавирус на пути возобновления сезона в Германии

Заболевшие будут отправлены на карантин, остальные - пока готовятся к рестарту чемпионата

Менхенгладбах готовится к приему Дортмунда / Фото: Reuters

Не успели в Германии раструбить о возобновлении чемпионата, как начали находить зараженных коронавирусом в клубах Бундеслиге. Вот и в "Боруссии" из Менхенгладбаха, по иформации RP Online, нашли двоих, которые подхватили опасный вирус. А ранее мы сообщали, что тестирование перед возобновлением сезона в Германии обнаружило 10 больных коронавирусом.

По данным источника, положительный результат на коронавирус в "Боруссии", которая идет четвертой в Бундеслиге, дали тесты одного из футболистов и тренера по физической подготовке. Заболевшие будут отправлены на карантин, однако их имена не разглашаются. Остальные же игроки продолжат подготовку к возобновлению сезона, соблюдая правила предосторожности.

Читайте также: Сериал "Друзья" помогает немецкому футбольному клубу выйти из карантина

Реклама

Ранее сообщалось о трех случаях заражения в "Кельне" и по одному — в клубах второго дивизиона "Динамо" (Дрезден) и "Эрцгебирге". Однако повторное тестирование не обнаружило в "Кельне" коронавирус после того, как 1 мая было найдено троих заразившихся.

Менхенгладбах готовится к приему Дортмунда / Фото: Reuters

Напомним, что в настоящее время чемпионат Германии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Однако 6 мая власти Германии разрешат возобновить сезон с 15 мая при пустых трибунах. По информации Reuters, о решении объявит канцлер Ангела Меркель в среду на заседании правительства.

Реклама

Смотрите, как "Боруссия" Менхенгладбах уступила в Лиге Европы "Истанбул Башакшехиру"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама