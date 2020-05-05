Власти дают добро: Германия станет первой, кому разрешат возобновить чемпионат

Но одно из требований - регулярное медицинское обследование футболистов и персонала клубов

Федеральные и государственные власти Германии завтра, 6 мая, официально дадут свое согласие на проведение матчей Бундеслиги без зрителей уже с 15 мая. По информации Reuters, о решении будет объявлено канцлером Ангелой Меркель в среду на заседании правительства. Ранее мы писали, что топ-чемпионат объявил предварительную дату возобновления сезона.

Однако власти выдвинули ряд условий, которых должна придерживаться Немецкая футбольная лига. Одно из требований – регулярное медицинское обследование футболистов и персонала клубов. Ранее представители всех клубов первого и второго дивизионов страны прошли обследование – тестирование перед возобновлением сезона в Германии обнаружило 10 больных коронавирусом.

Изначально чемпионат Германии планировали перезапустить 9 мая, однако из-за второй волны заражения коронавирусом после ослабления карантина решение было отложено. Напомним, что Бундеслига станет первым топ-чемпионатом Европы, который будет возобновлен после карантина. До конца первенства немецким клубам осталось сыграть еще девять туров.

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Тем временем соседняя Франция досрочно завершила сезон из-за коронавируса, признав чемпионом "ПСЖ".

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