Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Власти дают добро: Германия станет первой, кому разрешат возобновить чемпионат

5 мая, 18:00

Елена Павлова

Но одно из требований - регулярное медицинское обследование футболистов и персонала клубов

Федеральные и государственные власти Германии завтра, 6 мая, официально дадут свое согласие на проведение матчей Бундеслиги без зрителей уже с 15 мая. По информации Reuters, о решении будет объявлено канцлером Ангелой Меркель в среду на заседании правительства. Ранее мы писали, что топ-чемпионат объявил предварительную дату возобновления сезона.

Однако власти выдвинули ряд условий, которых должна придерживаться Немецкая футбольная лига. Одно из требований – регулярное медицинское обследование футболистов и персонала клубов. Ранее представители всех клубов первого и второго дивизионов страны прошли обследование – тестирование перед возобновлением сезона в Германии обнаружило 10 больных коронавирусом.

Изначально чемпионат Германии планировали перезапустить 9 мая, однако из-за второй волны заражения коронавирусом после ослабления карантина решение было отложено. Напомним, что Бундеслига станет первым топ-чемпионатом Европы, который будет возобновлен после карантина. До конца первенства немецким клубам осталось сыграть еще девять туров.

Реклама

Тем временем соседняя Франция досрочно завершила сезон из-за коронавируса, признав чемпионом "ПСЖ".

Смотрите, как чемпион Германии "Бавария" переиграла "Челси"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

возобновление разрешение чемпионат Германии Ангела Меркель коронавирус Бундеслига

Источник: Reuters

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...