Даже без фартового козла "Кельн" совершил феерический камбэк в матче с "Фортуной"

Во втором "карантинном" туре чемпионата Германии по футболу, который в условиях пандемии возобновился при пустых трибунах, нашлось место спортивному подвигу. Его авторами стали игроки "Кельна", которые в последнем матче воскресенья против дюссельдорфской "Фортуны" сумели добыть домашнюю ничью 2:2, отыграв два мяча на последних минутах поединка!

"Фортуна" уверенно вела в счете 2:0 и уже думала о том, как благодаря добытым очкам оторвется от зоны вылета, однако на 88-й и 91-й минутах два точных удара головой в исполнении игроков "Кельна" Модеста и Кордобы лишили команду из Дюссельдорфа, казалось бы, верной победы.

Видео голов матча "Кельн" – "Фортуна"

Реклама

"Кельн" – "Фортуна" – 2:2

Голы: Модест, 88, Кордоба, 90+1 – Караман, 41, Томми, 61

На 59-й минуте Ут (Кельн) не реализовал пенальти (вратарь)

"Кельн" vs "Фортуна" / Фото: Reuters

Реклама

Турнирная таблица чемпионата Германии

Читайте также: Невероятный разгром в Бундеслиге: "Лейпциг" по сумме двух встреч разбил "Майнц" с безумным счетом 13:0

Напомним, после возобновления чемпионата Германии "Кельн" играет дома без своего живого талисмана – фартового козла. Согласно протоколу безопасности, животным нельзя находиться на матчах Бундеслиги.

Реклама

Смотрите, могут ли животные заразиться коронавирусом

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама