Даже без фартового козла "Кельн" совершил феерический камбэк в матче с "Фортуной"

Во втором "карантинном" туре чемпионата Германии по футболу, который в условиях пандемии возобновился при пустых трибунах, нашлось место спортивному подвигу. Его авторами стали игроки "Кельна", которые в последнем матче воскресенья против дюссельдорфской "Фортуны" сумели добыть домашнюю ничью 2:2, отыграв два мяча на последних минутах поединка!
"Фортуна" уверенно вела в счете 2:0 и уже думала о том, как благодаря добытым очкам оторвется от зоны вылета, однако на 88-й и 91-й минутах два точных удара головой в исполнении игроков "Кельна" Модеста и Кордобы лишили команду из Дюссельдорфа, казалось бы, верной победы.
Видео голов матча "Кельн" – "Фортуна"
"Кельн" – "Фортуна" – 2:2
Голы: Модест, 88, Кордоба, 90+1 – Караман, 41, Томми, 61
На 59-й минуте Ут (Кельн) не реализовал пенальти (вратарь)
Турнирная таблица чемпионата Германии
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Напомним, после возобновления чемпионата Германии "Кельн" играет дома без своего живого талисмана – фартового козла. Согласно протоколу безопасности, животным нельзя находиться на матчах Бундеслиги.
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