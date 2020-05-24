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Даже без фартового козла "Кельн" совершил феерический камбэк в матче с "Фортуной"

24 мая, 22:46

Олег Люлька

В Германии команда, из-за пандемии лишившаяся поддержки живого талисмана, сумела спасти безнадежную игру

Во втором "карантинном" туре чемпионата Германии по футболу, который в условиях пандемии возобновился при пустых трибунах, нашлось место спортивному подвигу. Его авторами стали игроки "Кельна", которые в последнем матче воскресенья против дюссельдорфской "Фортуны" сумели добыть домашнюю ничью 2:2, отыграв два мяча на последних минутах поединка!

"Фортуна" уверенно вела в счете 2:0 и уже думала о том, как благодаря добытым очкам оторвется от зоны вылета, однако на 88-й и 91-й минутах два точных удара головой в исполнении игроков "Кельна" Модеста и Кордобы лишили команду из Дюссельдорфа, казалось бы, верной победы.

Видео голов матча "Кельн" – "Фортуна"

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"Кельн" – "Фортуна" – 2:2
Голы: Модест, 88, Кордоба, 90+1 – Караман, 41, Томми, 61
На 59-й минуте Ут (Кельн) не реализовал пенальти (вратарь)

"Кельн" vs "Фортуна"

"Кельн" vs "Фортуна" / Фото: Reuters

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Турнирная таблица чемпионата Германии

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Напомним, после возобновления чемпионата Германии "Кельн" играет дома без своего живого талисмана – фартового козла. Согласно протоколу безопасности, животным нельзя находиться на матчах Бундеслиги.

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Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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Кельн видео голов чемпионат Германии Фортуна Дюссельдорф

Источник: Сегодня|Спорт

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