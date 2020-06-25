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Даже сестра Роналду удивилась: Джорджина Родригес поразила своим видом на яхте

25 июня, 10:10

Олег Люлька Олег Люлька

Возлюбленную знаменитого португальского нападающего туринского "Ювентуса" просто не узнать

Джорджина Родригес, возлюбленная португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, поделилась в Instagram фотографией, как она отдыхает на яхте под горячими солнечными лучами. При этом пользователей соцсетей удивил внешний вид испанки, напомним, до знакомства с футболистом работавшей продавцом-консультантом в бутике. Кстати, накануне невеста Роналду поразила своими формами в образе монашки.

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В этот раз Джорджина Родригес накрыла голову капюшоном, под котором девушку не сразу и узнаешь. "Хм!" – оставила загадочный комментарий под этим фото Джорджины сестра Криштиану Роналду – Катя Авейру.

Между тем фолловеры Джорджины недоумевают: "Как можно на яхте быть такой одетой?". Объяснение в ходе споров родилось только одно: "Этот специальный костюм, видимо, помогает худеть. Чтобы быть девушкой Криштиану Роналду, нужно следить за собой".

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

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Ранее мы рассказывали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: пикантное видео из дома Криштиану.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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яхта Криштиану Роналду WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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