"Вот это женщина!": невеста Роналду поразила выпирающими формами в образе монашки

Джорджина Родригес поделилась завораживающим снимком - возле бассейна она предстала вовсе не в купальнике

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в очередной раз доказала, что сексуальность не всегда должна сопровождаться обнаженностью. Невеста 5-кратного обладателя "Золотого мяча" опубликовала у себя в Instagram фото у бассейна – но не в купальнике, а в длинном платье, которое, с одной стороны, закрывает все тело испанки – от шеи до пяток, словно превращая ее в монашку. С другой стороны, ярко подчеркивает эффектные формы девушки – ягодицы и бюст. Ранее Джорджина призналась, что ей было стыдно с Роналду.

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"Наш пункт назначения – это вовсе не место, а новый взгляд на вещи", – подписала свое новое фото Джорджина Родригес, собравшая уже более двух миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев. Среди них – "Моя ты конфетка!", "О-о-о-о-чаровательная!", "Вот это женщина!".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

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Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в 2016 году. 12 ноября 2017-го девушка родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. Также у 5-кратного обладателя "Золотого мяча" есть еще трое детей, рожденных от суррогатных матерей, – Криштиану-младший, Ева и Матео.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Ранее Роналду стал первым миллиардером среди футболистов. При этом 650 миллионов долларов составляет зарплата Криштиану в клубах, остальная часть – доходы от спонсорских контрактов.

Также мы рассказывали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: пикантное видео из дома Криштиану.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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