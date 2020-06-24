Українська
$ 26,61
30,12
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

"Вот это женщина!": невеста Роналду поразила выпирающими формами в образе монашки

24 июня, 10:03

Олег Люлька Олег Люлька

Джорджина Родригес поделилась завораживающим снимком - возле бассейна она предстала вовсе не в купальнике

Возлюбленная нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в очередной раз доказала, что сексуальность не всегда должна сопровождаться обнаженностью. Невеста 5-кратного обладателя "Золотого мяча" опубликовала у себя в Instagram фото у бассейна – но не в купальнике, а в длинном платье, которое, с одной стороны, закрывает все тело испанки – от шеи до пяток, словно превращая ее в монашку. С другой стороны, ярко подчеркивает эффектные формы девушки – ягодицы и бюст. Ранее Джорджина призналась, что ей было стыдно с Роналду.

INSTAGRAM

"Наш пункт назначения – это вовсе не место, а новый взгляд на вещи", – подписала свое новое фото Джорджина Родригес, собравшая уже более двух миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев. Среди них – "Моя ты конфетка!", "О-о-о-о-чаровательная!", "Вот это женщина!".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Читайте также: Роналду стал лучшим бомбардиром в Италии среди португальцев

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в 2016 году. 12 ноября 2017-го девушка родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. Также у 5-кратного обладателя "Золотого мяча" есть еще трое детей, рожденных от суррогатных матерей, – Криштиану-младший, Ева и Матео.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Ранее Роналду стал первым миллиардером среди футболистов. При этом 650 миллионов долларов составляет зарплата Криштиану в клубах, остальная часть – доходы от спонсорских контрактов.

Также мы рассказывали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: пикантное видео из дома Криштиану.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Криштиану Роналду WAGs Джорджина Родригес жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотровФутбол
"Где я мог заразиться?": в России коронавирус впервые выявлен у футбольного арбитраФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадромФутбол
Свадьба с фейерверком и намеком: самый дорогой футболист
Свадьба с фейерверком и намеком: самый дорогой футболист "Шахтера" женился на невероятной красоткеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять