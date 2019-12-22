"Дело не в Роналду": тренер "Ювентуса" назвал причину поражения в Суперкубке Италии от "Лацио"

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри назвал причину поражения в матче за Суперкубок Италии с "Лацио" (1:3), который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Отметим, что "Лацио" второй раз за две недели обыграл "Ювентус" с одним и тем же счетом – ранее это случилось в рамках Серии А.

"Жаль, что мы упустили трофей, но впереди еще пять месяцев и множество турниров на кону. Это не повлияет на сезон, слезы проблем не решат, – заявил Мурицио Сарри. – Дело не в трио Игуаин – Роналду – Дибала, они сыграли на должном уровне, как и остальные игроки. Причина в том, что нам не хватило свежести. Мы должны быть в состоянии преодолеть эти трудности"

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Как мы писали ранее, в матче с "Лацио" форвард "Ювентуса" Дибала побил рекорд Шевченко. Аргентинский нападающий туринцев обошел украинца в борьбе за звание лучшего снайпера в истории Суперкубка Италии. Правда, рекордный гол Пауло не спас "Юве" от поражения в Эр-Рияде.

Смотрите, как "Ювентус" перед Суперкубком обыграл в Серии А "Сампдорию"

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