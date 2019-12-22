"Лацио" оставил Кришти без Суперкубка Италии: Роналду доказали, что снаряд попадает в одну воронку дважды

В аравийском Эр-Рияде "Ювентус" во второй раз за две недели проиграл римлянам с одинаковым счетом 1:3

Роналду повержен / Фото: Reuters

Римский "Лацио" завоевал Суперкубок Италии-2019 по футболу. В матче за трофей, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, команда Симоне Идзаги обыграла действующего чемпиона страны "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе со счетом 3:1. Мы вели онлайн матча "Ювентус" – "Лацио", проигранного туринцами.

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Отметим, что "Ювентус" заканчивал матч против "Лацио" вдесятером – на последних минутах у туринцев был удален Бентанкур.

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Это уже вторая победа "Лацио" над "Ювентусом" за две недели. Ранее лациале в Риме одолели "Юве" в Серии А с тем же счетом 3:1, что и в Эр-Рияде в поединке за суперкубковый трофей. Оказывается, в одну и ту же воронку снаряд таки попадает дважды.

Статистика матча Ювентус – Лацио (1:3)

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Ювентус – Лацио – 1:3

Голы: Дибала, 45 – Луис Альберто, 16, Лулич, 73, Катальди, 90+4

Ювентус: Щесны – Де Шильо (Куадрадо, 55), Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 75) – Дибала- Игуаин (Рэмси, 67), Роналду

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду – Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Катальди, 64), Луис Альберто (Пароло, 66), Лулич – Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа

Предупреждения: Матюиди, Бентанкур – Лейва, Луис Альберто, Катальди

Удаление: Бентанкур (90+3, Ювентус – повторное предупреждение)

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал в Лиге чемпионов "Байер"

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