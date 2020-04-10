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Деньги капают даже на карантине: английские клубы получат призовые за приостановленный сезон

10 апреля, 09:46

Александр Трикиша

Преждевременная выплата призовых позволить смягчить удар по бюджетам клубов

Клубам английской Премьер-лиги авансом выплатят часть призовых за текущий сезон, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса и остановкой сезона. Такое решение было принято во время общего собрания еще 3 апреля, сообщает The Times.

Обычно призовые выплачиваются клубам по окончании сезона и распределяются в зависимости от места в турнирной таблице и количества матчей, показанных в прямом эфире. Точные суммы не раскрываются, но речь может идти о десятках миллионов. Ранее стали известны миллионные потери английских футбольных клубов из-за простоя на карантине.

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Напомним, что на днях в чемпионате Англии приняли шокирующие решение относительно текущего сезона. Английская Премьер-лига собирается досрочно завершить сезон.

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Согласно другим слухам, Премьер-лига получила разрешение правительства на продолжение сезона. Чемпионат Англии собираются продолжить в июне, но без зрителей на трибунах. Правда, как всегда, есть одно "но". В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Англии, возобновление сезона придется отложить на более длительный срок.

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чемпионат Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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