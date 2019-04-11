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Денис Гармаш дисквалифицирован на четыре матча

Сегодня, 14:53

Полузащитник "Динамо" наказан за удар Мораеса в Кубке Украины

Гармаш ударил Мораеса
Гармаш ударил Мораеса. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины. На нем рассматривался вопрос о наказании полузащитника киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Футболист в матче 1/4 финала Кубка Украины ударил головой Жуниора Мораеса, за что получил красную карточку. КДК ФФУ принял решение дисквалифицировать Гармаша на четыре матча.

Таким образом, Денис не сыграет в матчах Премьер-лиги против "Мариуполя" (13 апреля), "Шахтера" (24 апреля), "Львова" (28 апреля) и "Александрии" (4 мая).

Гармаш стал уже пятым игроком, который по дисциплинарным причинам не поможет "Динамо" в ближайшем матче с "Мариуполем". Как сообщалось ранее, до того киевляне потеряли четырех игроков общей стоимостью 15 миллионов евро.

Ранее мы писали, что "Динамо" заключило соглашение с 27-летним уругвайским атакующим полузащитником Карлосом де Пеной. До этого он находился в статусе свободного агента, то есть был безработным, а посему достался киевлянам бесплатно. Последнюю неделю Карлос тренировался с "Динамо", пытаясь произвести впечатление на Александра Хацкевича. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019 с опцией продления. 

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Денис Гармаш, КДК ФФУ

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Источники:

ФФУ , Сегодня|Спорт

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