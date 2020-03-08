Дерби Манчестера в чемпионате Англии: где смотреть трансляцию

8 марта в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоится главное футбольное дерби этого города – встречаются "красные" и "синие". Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" начнется в 18:30. Мотивация команд, помимо принципиального противостояния, такая: "МЮ" ведет борьбу за зону еврокубков, а "МанСити" нуждается в очках, чтобы не упустить второе место в турнирной таблице по итогам сезона. Мы проводим онлайн-трансляцию матча "МЮ" – "МанСити" с яркими фото и комментариями важных моментов поединка.

Где смотреть матч "МЮ" – "МанСити":

Setanta Sports Ukraine

Беларусь 5

Cytavision Sports 2 (Кипр)

Nova Sport (Сербия)

RMC Sport 1 (Франция)

SportKlub 1 (Хорватия, Словения)

SuperSport 2 (Албания)

TSN Malta 2

"Манчестер Сити" vs "МЮ" / Фото: Reuters Реклама

Отметим, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы прошел бельгийский "Брюгге", сыграв на выезде вничью 1:1, а дома одержав убедительную победу 5:0. Смотрите обзор ответной игры:

В свою очередь, "Манчестер Сити" выступает в Лиге чемпионов, и в первом матче 1/8 финала Зинченко и компания обыграли на выезде мадридский "Реал" со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Манчестере 17 марта. Смотрите обзор первой игры:

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