Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Дерби украинцев за 20 млн евро: Зинченко разгромил Ярмолу в Китае

17 июля, 17:59

"МанСити" устроил разнос "Вест Хэму". Украинцы вышли на замену – Ярмоленко при счете 1:4 упустил убойный момент

Ярмоленко разгромлен соотечественником
Ярмоленко разгромлен соотечественником. Фото: Getty Images

В Китае стартовал предсезонный турнир Premier League Asia Trophy-2019.  В полуфинальном матче турнира, проходвишем в Нанкине, встретились команды самых дорогих украинских футболистов Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко, каждого из которых Transfermarkt оценивает в 20 млн евро. "МанСити" Александра Зинченко разгромил "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко со счетом 4:1 и вышел в финал турнира.

  • "МанСити" – "Вест Хэм" – 4:1
  • Голы: Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен).
  • Манчестер Сити: Браво – Данилу (Уокер, 62), Харвуд-Бейлис, Ляпорт (Стоунз, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62) – Дойл (Гюндоган, 62), Родриго (А. Гарсия, 69), Д. Силва (Б. Силва, 46) – Бернаб (Сане, 46), Нмеча (Де Брюйне, 46), Поведа (Стерлинг, 46).
  • Вест Хэм: Хименес – Фредерикс (Кресвелл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Б. Джонсон (Сабалета, 63) – Нобл (Обьянг, 63), Райс (Санчес, 46) – Андерсон (Ярмоленко, 46), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63) – Антонио (Чичарито, 46).

Отметим, что Александр Зинченко вышел на 62-й минуте, заменив испанского левого защитника Анхелиньо. Напомним, этого конкурента для украинца "МанСити" приобрел у "ПСВ" в начале июля, заключив с ним контракт до лета 2023 года. Тогда как Андрей Ярмоленко в перерыве матча заменил на правом фланге Фелипе Андерсона. Отметим, что уже при счете 1:4 у Ярмоленко был отличный шанс забить, но мяч после его удара отразил каркас ворот "МанСити". Штанга! 

В финале Premier League Asia Trophy-2019 "МанСити" 20 июля встретится с "Вулверхэмптоном", который в другом полуфинале разгромил "Ньюкасл" – 4:0. В тот же день команду Ярмоленко ждет игра с "Ньюкаслом" за третье место.

Смотрите, как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм" в прошлом сезоне

Напомним, перед матчем с "МанСити" Ярмоленко поддержал своего брата – кандидата в депутаты. Игрок "Вест Хэма" записал видео обращение, где агитирует голосовать за двоюродного брата на выборах в Верховную Раду Украины.

Также мы писали, что в Лондоне игроки "Вест Хэма" окатили Ярмоленко душем из холодильника. После такого, фанаты в шутку уже отправили украинского вингера в лазерет до конца года. Но самому ему такая освежающая процедура пришлась по душе.

Смотрите, как Зинченко давал мастер-класс детям в Манчестере

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Манчестер Сити, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Дерби украинцев за 20 млн евро: Зинченко разгромил Ярмолу в Китае". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Сумасшедший украинец": Ярмоленко в Лондоне окатили душем из холодильника

Вчера, 22:22

Фанаты "Вест Хэма" в шутку уже отправили украинского вингера в лазерет до конца года

Как будут выглядеть популярные украинские спортсмены в пожилом возрасте: смотрите "состаренные" фото

Вчера, 09:18

Мы в шутку "состарили" самых популярных украинских спортсменов: от Ломаченко до Лунина

На что способно обычное дегтярное мыло

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

В чем польза бега для мужчин?

Проценты по депозитам: Как банки Украины будут их менять

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

Топ-3 самых сильных видов боли: почему бегуны в группе риска?

Британские инженеры показали робота для работы на ягодных полях

Huawei - лидер по объемам продаж. Что может китайский смартфон?

Потрясающая скидка на флагман этого года

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 12:26

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:59

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Две недели до Суперкубка: "Шахтер" показал основу на "Динамо", а Хацкевичу не хватает игрока за 20 млн евро

15 июля, 09:52

Уже 28 июля гранды украинского футбола поспорят в Одессе за первый трофей нового сезона

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты всех матчей турнира

15 июля, 00:02

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. За третье место поспорят Нигерия и Тунис

"30 лет в запое": Ломаченко познакомил публику со своим зеленым братом Пашей

14 июля, 20:13

Украинский боксер озадачил болельщиков неожиданным видео. "Походу перебоксировал", – считают подписчики звезды

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Кто они – самые красивые бегуньи мира?

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь