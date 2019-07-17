Дерби украинцев за 20 млн евро: Зинченко разгромил Ярмолу в Китае

"МанСити" устроил разнос "Вест Хэму". Украинцы вышли на замену – Ярмоленко при счете 1:4 упустил убойный момент

Ярмоленко разгромлен соотечественником. Фото: Getty Images

В Китае стартовал предсезонный турнир Premier League Asia Trophy-2019. В полуфинальном матче турнира, проходвишем в Нанкине, встретились команды самых дорогих украинских футболистов Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко, каждого из которых Transfermarkt оценивает в 20 млн евро. "МанСити" Александра Зинченко разгромил "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко со счетом 4:1 и вышел в финал турнира.

"МанСити" – "Вест Хэм" – 4:1

Голы: Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен).

Д. Силва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлинг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен). Манчестер Сити: Браво – Данилу (Уокер, 62), Харвуд-Бейлис, Ляпорт (Стоунз, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62) – Дойл (Гюндоган, 62), Родриго (А. Гарсия, 69), Д. Силва (Б. Силва, 46) – Бернаб (Сане, 46), Нмеча (Де Брюйне, 46), Поведа (Стерлинг, 46).

Браво – Данилу (Уокер, 62), Харвуд-Бейлис, Ляпорт (Стоунз, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62) – Дойл (Гюндоган, 62), Родриго (А. Гарсия, 69), Д. Силва (Б. Силва, 46) – Бернаб (Сане, 46), Нмеча (Де Брюйне, 46), Поведа (Стерлинг, 46). Вест Хэм: Хименес – Фредерикс (Кресвелл, 63), Диоп, Огбонна (Рид, 71), Б. Джонсон (Сабалета, 63) – Нобл (Обьянг, 63), Райс (Санчес, 46) – Андерсон (Ярмоленко, 46), Уилшир (Снодграсс, 46), Лансини (Диангана, 63) – Антонио (Чичарито, 46).

Отметим, что Александр Зинченко вышел на 62-й минуте, заменив испанского левого защитника Анхелиньо. Напомним, этого конкурента для украинца "МанСити" приобрел у "ПСВ" в начале июля, заключив с ним контракт до лета 2023 года. Тогда как Андрей Ярмоленко в перерыве матча заменил на правом фланге Фелипе Андерсона. Отметим, что уже при счете 1:4 у Ярмоленко был отличный шанс забить, но мяч после его удара отразил каркас ворот "МанСити". Штанга!

В финале Premier League Asia Trophy-2019 "МанСити" 20 июля встретится с "Вулверхэмптоном", который в другом полуфинале разгромил "Ньюкасл" – 4:0. В тот же день команду Ярмоленко ждет игра с "Ньюкаслом" за третье место.

Смотрите, как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм" в прошлом сезоне

Напомним, перед матчем с "МанСити" Ярмоленко поддержал своего брата – кандидата в депутаты. Игрок "Вест Хэма" записал видео обращение, где агитирует голосовать за двоюродного брата на выборах в Верховную Раду Украины.

Также мы писали, что в Лондоне игроки "Вест Хэма" окатили Ярмоленко душем из холодильника. После такого, фанаты в шутку уже отправили украинского вингера в лазерет до конца года. Но самому ему такая освежающая процедура пришлась по душе.

Смотрите, как Зинченко давал мастер-класс детям в Манчестере

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дерби украинцев за 20 млн евро: Зинченко разгромил Ярмолу в Китае". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"