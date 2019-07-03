"Манчестер Сити" купил в Голландии конкурента для Зинченко

"Горожане" приобрели у ПСВ левого защитника Анхелиньо

В прошлом сезоне Анхелиньо провел за ПСВ 43 матча. Фото: Twitter

"Манчестер Сити" объявил о трансфере левого защитника ПСВ Анхелиньо. С 22-летним футболистом был заключен четырехлетний контракт – до лета 2023 года. О сумме трансфера не сообщается.

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Анхелиньо возвращается в "Сити", где будет конкурировать с Александром Зинченко, Бенжаменом Менди и Фабианом Делфом. Изначально испанец был приобретен "горожанами" зимой 2013 года. После аренд в "Нью-Йорк Сити", "Жирону", "Мальорку" и "Бреду", футболист был продан в ПСВ летом 2018 года.

В сезоне-2018/19 Анхелиньо провел за ПСВ 43 матчах во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 12 результативных передач и помог команде из Эйндховена занять второе место в Эредивизии.

"Манчестер Сити" провернул за день уже второй трансфер. Ранее английский клуб купил у мадридского "Атлетико" Родриго Эрнандеса. "Горожане" заплатили за 23-летнего полузащитника 70 миллионов евро.

Напомним, сегодня самый дорогой трансфер межсезонья провернул мадридский "Атлетико", купив у "Бенфики" Жоау Фелиша за 126 млн евро. Испанцы подписал контракт с 19-летним форвардом сроком на семь лет.

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