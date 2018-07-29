Дерлис Гонсалес договорился с родным клубом Неймара
Парагвайский футболист в ближайшее время покинет "Динамо"
Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес все же перейдет в бразильский "Сантос". О договоренностях с клубом рассказал сам парагвайский футболист. Хотя ранее он заявлял, что бразильский клуб не может удовлетворить его финансовые аппетиты. В интервью Дерлис признался, что в "Динамо" зарабатывает 110 тысяч долларов, а в Бразилии ему готовы были платить на 37 тысяч меньше.
Тем не менее, спустя пару дней парагваец и клуб определились с условиями, которые устроили бое стороны. Осталось только дождаться официального заявления "Сантоса".
"Соглашение с "Сантосом" достигнуто. Рад, что буду выступать в этом клубе. Хочу как можно быстрее вернуться на поле – соскучился по футболу", – заявил Гонсалес бразильским СМИ.
В СМИ сообщалось, что "Сантос" в ответ отправит в Киев полузащитника Витора Буэно. Бразилец будет выступать в "Динамо" на правах аренды.
Ранее мы писали, что "Динамо" не успело продать Гонсалеса в клуб из Парагвая. Киевляне пытались трудоустроить полузащитника в "Серро Портеньо", но пропустили закрытие трансферного окна, пока вели переговоры.
Также сорвалась с другим парагвайским клубом – "Олимпией", которая не смогла договориться с "Динамо": киевляне требовали 5 миллионов долларов за 50% прав на Дерлиса, и даже не рассматривали вариант с арендой.
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