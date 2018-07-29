Дерлис Гонсалес договорился с родным клубом Неймара

Сегодня, 14:12

Парагвайский футболист в ближайшее время покинет "Динамо"

Дерлис Гонсалес. Фото AFP
Дерлис Гонсалес. Фото AFP

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес все же перейдет в бразильский "Сантос". О договоренностях с клубом рассказал сам парагвайский футболист. Хотя ранее он заявлял, что бразильский клуб не может удовлетворить его финансовые аппетиты. В интервью Дерлис признался, что в "Динамо" зарабатывает 110 тысяч долларов, а в Бразилии ему готовы были платить на 37 тысяч меньше.

Тем не менее, спустя пару дней парагваец и клуб определились с условиями, которые устроили бое стороны. Осталось только дождаться официального заявления "Сантоса".

"Соглашение с "Сантосом" достигнуто. Рад, что буду выступать в этом клубе. Хочу как можно быстрее вернуться на поле – соскучился по футболу", – заявил Гонсалес бразильским СМИ.

В СМИ сообщалось, что "Сантос" в ответ отправит в Киев полузащитника Витора Буэно. Бразилец будет выступать в "Динамо" на правах аренды.

Ранее мы писали, что "Динамо" не успело продать Гонсалеса в клуб из Парагвая. Киевляне пытались трудоустроить полузащитника в "Серро Портеньо", но пропустили закрытие трансферного окна, пока вели переговоры.

Также сорвалась с другим парагвайским клубом – "Олимпией", которая не смогла договориться с "Динамо": киевляне требовали 5 миллионов долларов за 50% прав на Дерлиса, и даже не рассматривали вариант с арендой.
футбол, Динамо Киев, Сантос Бразилия, Дерлис Гонсалес

Вы сейчас просматриваете новость "Дерлис Гонсалес договорился с родным клубом Неймара". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Йосип Пиварич. Фото AFP

Футболист, не пожавший руку Путину после финала ЧМ-2018, может не вернуться в "Динамо"

Сегодня, 12:31

Пиваричем заинтересовался клуб из Испании

Фото и видео

Герой матча - Назарий Русин. Фото ФК "Динамо"

Как Хацкевич ушел от позора во Львове. Обзор матча "Львов" - "Динамо"

Вчера, 22:05

Гол и лучшие моменты матча второго тура чемпионата Украины
Загрузка...

Новости

Фото ФК "Динамо"

"Динамо" в компенсированное время вырвало победу у "Львова" в чемпионате Украины

Вчера, 21:29

Победный гол первым же касанием забил вышедший на замену Назарий Русин

Футбол

Дерлис Гонсалес. Фото AFP

"Динамо" не успело продать Гонсалеса в клуб из Парагвая

Вчера, 17:29

В Парагвае закрылось трансферное окно, пока стороны вели переговоры

Новости

Николай Шапаренко. Фото ФК "Динамо"

Игрок "Динамо" сломал нос и пропустит ближайший матч в чемпионате Украины

Вчера, 11:58

Шапаренко не сыграет против "Львова", а потом, возможно, будет работать в специальной маске

Футбол

Билеты на матч "Динамо" - "Славия" стоят от 50 гривен

27 Июля, 21:54

Ответный поединок квалификации Лиги чемпионов пройдет 14 августа
Загрузка...