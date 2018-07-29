Дерлис Гонсалес договорился с родным клубом Неймара

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес все же перейдет в бразильский "Сантос". О договоренностях с клубом рассказал сам парагвайский футболист. Хотя ранее он заявлял, что бразильский клуб не может удовлетворить его финансовые аппетиты. В интервью Дерлис признался, что в "Динамо" зарабатывает 110 тысяч долларов, а в Бразилии ему готовы были платить на 37 тысяч меньше.

Тем не менее, спустя пару дней парагваец и клуб определились с условиями, которые устроили бое стороны. Осталось только дождаться официального заявления "Сантоса".