Дети помогали футболистам "Реала" готовиться к финалу Лиги чемпионов

Сегодня, 22:21

Мадридский клуб потренировался перед матчем с "Ливерпулем"

26 мая, в субботу, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финальный поединок Лиги чемпионов. В матче за главный клубный трофей мира сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Онлайн матча "Реал" – "Ливерпуль" идет на нашем сайте, с фото и видео.

За сутки до поединка футболисты "Реала" опробовали газон "Олимпийского". Игроки провели открытую тренировку на которую даже взяли своих детей. К примеру, капитан мадридского клуба Серхио Рамос занимался со своими сыновьями. Его примеру последовал и защитник клуба Марсело.

А на трибунах за тренировкой футболистов наблюдали их жены и подруги.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий. Организаторы приготовили культурную программу для болельщиков. Там можно купить сувениры, покушать и выпить пива.
футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид

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Сегодня|Спорт

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