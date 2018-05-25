Дети помогали футболистам "Реала" готовиться к финалу Лиги чемпионов

26 мая, в субботу, в Киеве на стадионе "Олимпийский" пройдет финальный поединок Лиги чемпионов. В матче за главный клубный трофей мира сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Онлайн матча "Реал" – "Ливерпуль" идет на нашем сайте, с фото и видео.

За сутки до поединка футболисты "Реала" опробовали газон "Олимпийского". Игроки провели открытую тренировку на которую даже взяли своих детей. К примеру, капитан мадридского клуба Серхио Рамос занимался со своими сыновьями. Его примеру последовал и защитник клуба Марсело.

А на трибунах за тренировкой футболистов наблюдали их жены и подруги.

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий. Организаторы приготовили культурную программу для болельщиков. Там можно купить сувениры, покушать и выпить пива.