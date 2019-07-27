Девушка динамовца Кендзеры, отбившая его у полячки, зажигает вдалеке от Томаша
Ради сексапильной блондинки-киевлянки легионер "Динамо" бросил спутницу из родной Польши
Пока польский защитник Томаш Кендзера в составе "Динамо" готовится к матчу за Суперкубок Украины с "Шахтером", который состоится в Одессе 28 июля, его сексапильная девушка Виктория Стецык зажигает на Крите. Соблазнительная блондинка выложила в Instagram фото совместного отдыха с другой моделью – Юлией Фрейтас. Фигуры девушек завораживают больше, чем пейзаж на их фоне. Вот некоторые из комментариев их подписчиков: "Слева Вера Брежнева?", "Шикарные", "Загляденье".
По данным СМИ, Виктория Стецык – киевлянка, училась в Киевском университете имени Бориса Гринченко. Поляк Томаш Кендзера перебрался в "Динамо" летом 2017-го года и спустя некоторое время после переезда расстался со своей предыдущей девушкой Натальей Прзибиш, предпочтя ей обворожительную киевлянку.
Как Кендзеру удалили в матче с "Шахтером" в прошлом сезоне:
Как сообщалось ранее, боксерская драка жен экс-игроков "Динамо" завершилась страстным поцелуем. Самые горячие девушки украинского футбола Ирина Морозюк и Анна Мандзюк взорвали интернет очередным откровенным видео.
Также мы писали, что английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Экс-форвард "МЮ" изменял своей супруге, когда она была беременна их первым ребенком.
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