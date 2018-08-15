Девушка игрока "Реала" сфотографировалась топлес на общественном пляже

Сегодня, 19:52

София Сьюскун не стесняется выкладывать интимные фото в соцсети

Фото Instagram
Фото Instagram

Сегодня в Таллине состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся мадридский "Реал" и мадридский "Атлетико". На нашем сайте уже доступен онлайн "Реал" – "Атлетико" с фото, видо и яркими комментариями с поединка. А пока представляем вашему вниманию откровенное фото девушки полузащитника "Реала" Марко Асенсио Софии Сьюскун.

Красавица не постеснялась сфтографироваться без лифчика на общественном пляже, прикрыв грудь рукой.

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Кстати, мы уже писали, что девушка Марко Асенсио любит фотографироваться топлес. Аккаунт девушки в Instagram пестрит соблазнительными фото.

Напомним, что Марко Асенсио после победного финала Лиги чемпионов в Киеве попал в неприятную ситуацию из-за слухов о ночи с певицей Дуа Липой. В итоге Британке пришлось объясняться по поводу скандала в Twitter.

"Реал" трижды подряд побеждает в матчах за Суперекубок УЕФА. Букмекеры считают их фавоторим и сегодняшнего поединка: коэффициент на победу команды Хулена Лопетеги – 2.25, на ничью – 3.30, на победу "Атлетико" – 3.30. Впрочем, команда Диего Симеоне выиграла все свои предыдущие матчи за этот трофей и сегодня так просто сдаваться не собирается.

Ранее мы опубликовали яркие фото девушки новичка "Динамо" Владислава Супряги – модели, танцовщицы и просто красавицы Даши Савиной.
футбол, Реал Мадрид, WAGs, Марко Асенсио

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Сегодня|Спорт

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