Девушка игрока "Реала" сфотографировалась топлес на общественном пляже

Сегодня в Таллине состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся мадридский "Реал" и мадридский "Атлетико". На нашем сайте уже доступен онлайн "Реал" – "Атлетико" с фото, видо и яркими комментариями с поединка. А пока представляем вашему вниманию откровенное фото девушки полузащитника "Реала" Марко Асенсио Софии Сьюскун.

Красавица не постеснялась сфтографироваться без лифчика на общественном пляже, прикрыв грудь рукой.

Кстати, мы уже писали, что девушка Марко Асенсио любит фотографироваться топлес. Аккаунт девушки в Instagram пестрит соблазнительными фото.

Напомним, что Марко Асенсио после победного финала Лиги чемпионов в Киеве попал в неприятную ситуацию из-за слухов о ночи с певицей Дуа Липой. В итоге Британке пришлось объясняться по поводу скандала в Twitter.

"Реал" трижды подряд побеждает в матчах за Суперекубок УЕФА. Букмекеры считают их фавоторим и сегодняшнего поединка: коэффициент на победу команды Хулена Лопетеги – 2.25, на ничью – 3.30, на победу "Атлетико" – 3.30. Впрочем, команда Диего Симеоне выиграла все свои предыдущие матчи за этот трофей и сегодня так просто сдаваться не собирается.

Ранее мы опубликовали яркие фото девушки новичка "Динамо" Владислава Супряги – модели, танцовщицы и просто красавицы Даши Савиной.