Модель, танцовщица и просто красотка: яркие фото девушки новичка "Динамо"

Сегодня, 12:05

Владислав Супряга и Даша Савина встречаются более двух лет

Фото Instagram
Фото Instagram

Киевское "Динамо" на днях объявило о переходе нападающего СК "Днепр-1" Владислава Супряги. 19-летний футболист, несмотря на юный возраст, уже успел заработать хвалебные отзывы от тренеров и экспертов, которые даже сравнивают его с молодым Андреем Шевченко.

Популярности Супряге добавило успешное выступление сборной Украины среди 19-летних на чемпионате Европы U-19, где наша команда дошла до полуфинала, а сам Супряга был включен УЕФА в символическую сборную турнире, хотя отличился лишь одним забитым мячом.


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Теперь же молодой нападающий попытается завоевать место в стартовом составе "Динамо", а поддерживать его на пути к цели будет его девушка Даша Савина, с котрой футболист встречается уже более двух лет. 18-летняя красотка учится в киевском университете, поэтому пара сможет видеться каждый день. В прошлом Даша занималась бально-спортивными танцами, а сейчас развивается в модельном бизнесе.

Ранее мы писали, что жена вратаря "Динамо" загорает в непристойной позе. Валерия Бойко призналась, что хочет постоянное лето.

Также мы представляли Таину Маюми – восточную красавицу и девушку новичка "Динамо" Витора Буэно.

А самая сексуальная спортсменка восхитила фотографией в купальнике. Александра Тисленок из Казахстана рассказала о сне и показала фотографию в красном купальнике
футбол, Динамо Киев, WAGs, Владислав Супряга

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Источник:

Сегодня|Спорт

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