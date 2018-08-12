Модель, танцовщица и просто красотка: яркие фото девушки новичка "Динамо"

Владислав Супряга и Даша Савина встречаются более двух лет

Киевское "Динамо" на днях объявило о переходе нападающего СК "Днепр-1" Владислава Супряги. 19-летний футболист, несмотря на юный возраст, уже успел заработать хвалебные отзывы от тренеров и экспертов, которые даже сравнивают его с молодым Андреем Шевченко.

Популярности Супряге добавило успешное выступление сборной Украины среди 19-летних на чемпионате Европы U-19, где наша команда дошла до полуфинала, а сам Супряга был включен УЕФА в символическую сборную турнире, хотя отличился лишь одним забитым мячом.











































Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Теперь же молодой нападающий попытается завоевать место в стартовом составе "Динамо", а поддерживать его на пути к цели будет его девушка Даша Савина, с котрой футболист встречается уже более двух лет. 18-летняя красотка учится в киевском университете, поэтому пара сможет видеться каждый день. В прошлом Даша занималась бально-спортивными танцами, а сейчас развивается в модельном бизнесе.

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