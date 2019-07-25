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Девушка Роналду в обтягивающих штанах похвасталась сексуальной фигурой

25 июля, 13:40

Джорджина Родригес поддерживает прекрасную форму

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: Instagram

Возлюбленная Криштиану Роналду ярая сторонница здорового образа жизни. Джорджина Родригес регулярно проводит занятия в спортзале, в чем можно убедиться по ее публикациям в Instagram. Последний пост Джорджины был сделан именно в спортзале, где девушка показала свою фигуру и пожелала всем доброго утра.

Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях.

INSTAGRAM (@georginagio)

На снимке Родригес позирует на велотренажере. Сам кадр девушка подписала: "Всем доброго и энергичного утра".

Ранее, 25-летняя модель и возлюбленная Криштиану Роналду – Джорджина Родригес, поделилась новым снимком в Сети, который сделала на отдыхе.

Джорджина позировала в спортивном черном купальнике на фоне моря, пляжа и красивых пальм. В подписи под снимком написала, что встретила красивый закат и позанималась йогой.

INSTAGRAM (@georginagio)

Кстати, игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду больше не насильник: прокуратура подвела итоги дела. Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании.

Также добавим, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Португалец сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях. 

Смотрите гол Роналду за Португалию:

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Тег фото, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

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Источник:

Сегодня|Спорт

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