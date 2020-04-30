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Девушка звезды "Ювентуса" сделала заявление о коронавирусной болезни игрока

30 апреля, 19:28

Максим Перепелица

Ориана Сабатини опровергла информацию о том, что Дибала в четвертый раз сдал положительный тест

Ориана Сабатини, девушка нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, опровергла информацию о том, что футболист в четвертый раз за шесть недель сдал положительный тест на коронавирус.

"Пауло не сдавал позитивный тест на вирус, ему нужно подождать. Мы все еще ждем, поэтому я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы объявим о результате сразу, как это станет известно. Лично у меня тест показал отрицательный результат, но насчет Пауло мы не уверены на сто процентов", – сказала Сабатини в интервью аргентинскому Canal 9.

Напомним, информация о том, Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом, появилась еще 21 марта. Позднее 26-летний форвард заявил, что его состояние улучшилось. В начале апреля Сабатини проинформировала, что они с Пауло снова получили положительные результаты теста на коронавирус.

Отметим, что, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, "Ювентус" не намерен экономить на Пауло Дибале. Чемпионы Италии увеличат предложение по зарплате аргентинца с 11 млн евро в год вместе с бонусами до примерно 12 млн – столько и просил нападающий, чей контракт истекает в июне 2022 года.

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чемпионат Италии Ювентус Турин Пауло Дибала

Источник: Football Italia

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