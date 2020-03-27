"Я едва мог дышать": звезда "Ювентуса" уже способен двигаться и описал свои симптомы коронавируса

У Дибалы наконец-то перестали болеть мышцы и он может гулять

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, как проходит его борьба с коронавирусом. Ранее мы сообщали, что звезда чемпиона Италии сдал положительный тест на коронавирус: его девушка тоже заразилась.

"У меня проявились сильные симптомы, но сегодня чувствую себя намного лучше. Теперь могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. А раньше я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше", — цитирует Дибалу Football Italia.

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Футболист отметил, что пара сейчас находится в идеальных условиях. Напомним, что Дибала стал третьим игроком туринского "Ювентуса", который уже заразился COVID-19. Ранее коронавирус нашли у защитника "Старой Синьоры" Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.

Мы также писали, что Криштиану Роналду решился сдать тест на коронавирус в Португалии.

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