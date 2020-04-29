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Партнер Роналду уже в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

29 апреля, 09:48

Олег Люлька

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала уже полтора месяца не может победить COVID-19

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в очередной раз прошел тест на коронавирус, сообщает El Chiringuito. По данным источника, тест одноклубника Криштиану Роналду на коронавирусную инфекцию уже в четвертый раз за последние шесть недель показал положительный результат. Предыдущее тестирование звезды "Ювентуса" на COVID-19 состоялось в начале апреля.

Таким образом знаменитому аргентинскому футболисту "Ювентуса" придется пройти более интенсивное лечение, поскольку уже в мае туринский клуб планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.

Дибала и Роналду

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Дибала и Роналду / Фото: Getty Images

Напомним, информация о том, Дибала и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом, появилась еще 21 марта. При этом, описывая свое состояние, аргентинец ранее рассказывал: "Я уже могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. А раньше я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели".

Отметим, что, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией, "Ювентус" не намерен экономить на Пауло Дибале. Чемпионы Италии увеличат предложение по зарплате аргентинца с 11 млн евро в год вместе с бонусами до примерно 12 млн – столько и просил нападающий, чей контракт истекает в июне 2022 года.

Смотрите, как забивает Дибала

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тест чемпионат Италии Ювентус Турин сборная Аргентины коронавирус Пауло Дибала

Источник: Сегодня|Спорт

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