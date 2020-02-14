Девушки и жены известных спортсменов: прекрасные половинки, которые будут отмечать День святого Валентина

Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: Instagram

14 февраля отмечают праздник всех влюбленных – День Святого Валентина. В этот день принято дарить любимым подарки, очень часто это презенты в форме сердец. Мы решили рассказать о вторых половинках известных спортсменов, которые также будут поздравлять своих любимых с праздником.

Инна Ярмоленко – жена Андрея Ярмоленко

Игрок английского "Вест Хэма" познакомился с девушкой на одной из дискотек в Киеве. В браке с 2011 года, воспитывают двоих сыновей – 6-летнего Ивана и трехлетнего Даниила.

Анастасия Томазова – возлюбленная Андрея Лунина

Любимую девушку голкипера, принадлежащего мадридскому "Реалу", зовут Анастасия Томазова. Ей 23 года, она из Днепра, закончила Национальный университет имени Олеся Гончара. Пробует себя в модельном бизнесе. Ранее игрок сборной Украины сделал предложение в Испании.

Елена Ломаченко – жена Василия Ломаченко

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Со своей будущей женой Василий познакомился в спортзале. Она тренировалась у мамы Ломаченко – тренера по спортивной акробатике. Сейчас пара воспитывает двоих детей. В ноябре 2011 у них появился на свет сын Анатолий, которого назвали в честь отца и тренера Василия, а в июле 2013 года Елена родила дочь Викторию.

Влада Седан – возлюбленная Александра Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко решил распрощаться с холостой жизнью. Выбор украинца пал на украинскую модель и телеведущую Владу Седан, которой он предложил руку и сердце. Влада Седан стала известна широкому кругу фанатов благодаря фото с Евро-2016.

Марина Бех-Романчук – жена Михаила Романчука

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Марина – жена украинского пловца Михаила Романчука. Но и сама девушка также спортсменка. Марина побеждала на Европейских играх по легкой атлетике в команде, а также брала бронзу в индивидуальных соревнованиях. На ее счету победа на Универсиаде-2019, серебро чемпионата Европы-2018 и бронза европейского первества 2019 года.

Джорджина Родригес – девушка Криштиану Роналду.

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Выросшая в провинции, на севере Испании, в простой рабочей семье, Джорджина Родригес и представить не могла, как скоро перевернется ее жизнь. Встретив Криштиану Роналду в бутике Prada, где она работала продавцом, из никому не известной "симпатичной брюнетки" она превратилась в девушку, за которой следит весь мир.

Антонелла Рокуццо – жена Лео Месси

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо знакомы с детства. Пара начала встречаться в 2008 году, а уже через год Месси и Антонелла стали жить вместе. С тех пор они не расстаются. В 2017 году пара наконец официально оформила свои отношения после девяти лет совместной жизни. Свадьбу сыграли в Буэнос-Айресе.

Мария Франциска Перелло – жена Рафаэля Надаля.

Рафаэля и Марию познакомила сестра спортсмена, а встречаться они начали в 2005 году. Испанский теннисист встречался с Марией 14 лет, прежде чем официально узаконить отношения. Надаль сделал предложение возлюбленной во время отпуска в Риме.

Ди Девлин – жена Конора Макгрегора

Конор Макгрегор и Ди Девлин познакомились в 2008 году. Боец еще не был известен общественности. Встреча произошла в местном клубе, где подрабатывала Ди. Симпатичная девушка сразу приглянулась спортсмену. Они начали дружеское общение, которое постепенно переросло в романтическое увлечение. Сейчас девушка всюду сопровождает спортсмена во всех его начинаниях.

Также мы сообщали, что звезда "МанСити" бросил жену ради модели, которая младше его на шесть лет. Предыдущим бойфрендом девушки был одноклубник Мареза Серхио Агуэро, они были в отношениях еще год назад.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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