Девушки из Таиланда забили первый гол на чемпионате мира, но все равно были разгромлены
Таиланд забил первый мяч на женском ЧМ, но все равно крупно уступил Швеции
Женская сборная Швеции по футболу обыграла Таиланд в рамках второго тура чемпионата мира, который проходит во Франции. Представительницы скандинавской команды по ходу встречи отправили в ворота соперниц пять мячей, футболистки из Таиланда в конце игры организовали голевую атаку и оформили свой первый гол на мировом первенстве.
После двух туров в группе F сборная Швеции возглавляет квартет с максимумом возможных очков – 6. Следующую игру желто-синие проведут с командой США – одной из фавориток турнира. Таиланд замыкает таблицу, имея разницу забитых и пропущенных мячей 1:18.
Швеция – Таиланд – 5:1 (3:0)
Как сообщалось ранее, тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира.
Ранее мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.
Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.
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