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Девушки из Таиланда забили первый гол на чемпионате мира, но все равно были разгромлены

16 июня, 19:53

Таиланд забил первый мяч на женском ЧМ, но все равно крупно уступил Швеции


Женский ЧМ-2019. Швеция – Таиланд 5:1. Фото AFP

Женская сборная Швеции по футболу обыграла Таиланд в рамках второго тура чемпионата мира, который проходит во Франции. Представительницы скандинавской команды по ходу встречи отправили в ворота соперниц пять мячей, футболистки из Таиланда в конце игры организовали голевую атаку и оформили свой первый гол на мировом первенстве.

После двух туров в группе F сборная Швеции возглавляет квартет с максимумом возможных очков – 6. Следующую игру желто-синие проведут с командой США – одной из фавориток турнира. Таиланд замыкает таблицу, имея разницу забитых и пропущенных мячей 1:18.

Швеция – Таиланд – 5:1 (3:0)

Как сообщалось ранее, тезка Криштиану Роналду устроила Ямайке "ужас из песни". Ямайские футболистки потерпели крупное поражение на чемпионате мира.

Ранее мы писали, что красавица из Германии стала героиней матча чемпионата мира по футболу. Немцы обыграли Испанию благодаря единственному голу Сары Дебриц.


Футболистка сборной Германии Сара Дебриц Видео: Instagram

Ранее американки вошли в историю ЧМ после победы с рекордным счетом. Одна из самых популярных спортсменок в мире Алекс Морган забила пять голов.


Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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Тег женский футбол, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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