Диего Марадона поддержал президента Венесуэлы после покушения

Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона выразил слова поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В субботу в Каракасе была совершена попытка покушения на Мадуро в ходе его выступления на митинге. Глава государства не пострадал после взрыва дронов.

"Покушение на Николаса Мадуро – это покушение на народ, – написал Марадона в Instagram. – Венесуэла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!"

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.

Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины.Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.