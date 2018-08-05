Диего Марадона поддержал президента Венесуэлы после покушения
Знаменитый футболист дружит с Николасом Мадуро
Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона выразил слова поддержки в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В субботу в Каракасе была совершена попытка покушения на Мадуро в ходе его выступления на митинге. Глава государства не пострадал после взрыва дронов.
"Покушение на Николаса Мадуро – это покушение на народ, – написал Марадона в Instagram. – Венесуэла не сдается. Силы тебе, дорогой друг!"
В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.
Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины.Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.
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