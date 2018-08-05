Покушение на президента Венесуэлы: главные подробности и мировая реакция

В столице Венесуэлы Карасе произошло покушение на президента Николаса Мадуро. Это случилось в субботу, 4 августа, в ходе выступления главы южноамериканского государства на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Террористы использовали беспилотные летательные аппараты со взрывчаткой. Своей цели они не добились, поскольку Мадуро и находившиеся рядом с ним на трибуне члены руководства страны остались целы и невредимы.

Как это произошло

Взрыв раздался в тот момент, когда Мадуро завершал свое выступление. Венесуэльский лидер посмотрел туда, где он прогремел, но продолжил речь, посвященную планам экономического восстановления страны. Спустя несколько мгновений государственное телевидение прервало трансляцию церемонии, а на последних появившихся в эфире кадрах было видно, как разбегаются участники парада.

Вскоре после этого источники в Каракасе сообщили, что ни с Мадуро, ни с теми, кто был рядом с ним, не случилось ничего плохого. Однако реакции со стороны властей все еще не было.

Реакция в Венесуэле

Фактически первым из официальных лиц прервал молчание глава банка Bicentenario Del Pueblo Мигель Перес Абад, бывший министр внешней торговли. "Спокойствие, наш президент Николас Мадуро в порядке, так же, как и все политическое и военное высокое руководство революции", – написал он в своем Twitter.

Вскоре после этого ситуацию прокомментировал министр связи и информации Хорхе Родригес. "Президент Мадуро не пострадал при покушении", – сказал он, добавив, что семь сотрудников силовых структур получили ранения. Как выяснилось позднее, они не представляли угрозы для их жизни. Родригес также рассказал, что глава государства вернулся к работе в обычном режиме.

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что покушение на Мадуро организовали правые политические силы.

После попытки покушения венесуэльские власти задержали нескольких журналистов.

А глава верховного суда Венесуэлы Майкель Морено охарактеризовал покушение на президента страны как теракт. По его словам, цель террористов – вызвать хаос и дестабилизировать государство.

Николас Мадуро в момент взрыва беспилотника. Фото: AFP

Реакция самого Мадуро

"Напротив меня взорвался летательный аппарат", – сообщил сам Мадуро в обращении к нации в субботу вечером (утро воскресенья по Киеву). По словам главы государства, сначала он принял случившееся за подрыв пиротехники по случаю завершения мероприятия, но затем практически сразу произошел второй взрыв, после чего началась операция по его защите и эвакуации.

Венесуэльский лидер добавил, что сохранил спокойствие во время инцидента, так как "полностью доверяет народу и вооруженным силам". "И меня защищает Бог, поэтому я жив и побеждаю", – сказал Мадуро.

Он недвусмысленно дал понять, что никто из виновных не будет помилован. "В Венесуэле должно свершиться правосудие в отношении тех, кто покушался на мою жизнь и на жизнь высокопоставленных представителей руководства, которые находились [рядом со мной] в тот момент. Правосудие, максимальное наказание! И не будет им прощения. Те, кто осмелился совершить покушение на жизнь, пусть забудут о прощении", – сказал Мадуро.

Венесуэльские силовики. Фото: AFP

Лидер Венесуэлы обвинил своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса в причастности к покушению на его жизнь.

"Все указывает на правых, на венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми, и имя Хуана Мануэля Сантоса стоит за этим покушением", – сказал Мадуро в обращении к нации, которое транслировалось государственным телевидением.

При этом Мадуро заявил, что продолжит борьбу за идеалы Боливарианской революции, несмотря на покушение.

"Я в порядке, я жив, и после этой атаки я стал еще более решителен, чем когда-либо, чтобы идти по пути Боливарианской революции. Мы хотим мира", – заявил Мадуро.

Международная реакция на покушение на Мадуро

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что взрывы в Каракасе были попыткой США и их сторонников в регионе устранить Мадуро.

Власти Кубы выразили поддержку президенту Венесуэлы и "выразили полную солидарность и безграничную поддержку президенту Мадуро, правительству и гражданско-военному союзу боливарианского народа".

Президент Никарагуа Даниэль Ортега тоже осудил покушение на своего венесуэльского коллегу и заявил, что террористы никогда не победят. По его словам, это было "преступное террористическое нападение на президента Венесуэлы, нашего брата и товарища Николаса Мадуро, совершенное мутными правыми силами".

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя венесуэльская вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты".

Напомним, в мае 2018-го инфляция в Венесуэле подскочила выше 24500% в годовом исчислении. Поэтому тяжелое положение в стране вынуждает многих жителей эмигрировать.

При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не объявит дефолт. По мнению Мадуро, страна является жертвой "экономического преследования", несмотря на доскональное выполнение ею всех обязательств по внешним выплатам.